Όλες οι φορές που οι ΗΠΑ έριξαν κατά λάθος πυρηνικά όπλα στον εαυτό τους
Μας λένε ότι τα πυρηνικά όπλα μάς προστατεύουν, όμως η ιστορία αποκαλύπτει έναν σοκαριστικό αριθμό περιπτώσεων όπου οι ΗΠΑ παραλίγο να αυτοπυρποληθούν κατά λάθος

1958: Η χρονιά που όλα πήγαν στραβά
Τα πρώτα χρόνια, οι καταστροφές αποφεύχθηκαν κυρίως λόγω της κατασκευής των όπλων. Όπως εξηγεί η Rebecca Grant, οι βόμβες απαιτούσαν τη σύνδεση μιας κάψουλας πυρηνικού υλικού με το σώμα της βόμβας, κάτι που σπάνια γινόταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το 1957, μια βόμβα έπεσε κατά λάθος από ένα Β-36 στο Νέο Μεξικό, δημιουργώντας έναν κρατήρα 7 μέτρων, αλλά ευτυχώς δεν εξεράγη.

Το 1958 όμως, η τύχη άρχισε να εξαντλείται. Τον Φεβρουάριο, ένα Β-47 έχασε ένα πυρηνικό όπλο στα ανοικτά των ακτών της Τζόρτζια, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Έναν μήνα μετά, μια άλλη βόμβα έπεσε στη Νότια Καρολίνα, τραυματίζοντας έξι άτομα και προκαλώντας υλικές ζημιές.


