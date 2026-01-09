Παιδαράς και στα 55 του ο Ματ Ντέιμον: Το μυστικό της μεταμόρφωσής του για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Κλείσιμο

Ο Ματ Ντέιμον ανέκαθεν έδινε την αίσθηση του σταθερού, του αξιόπιστου, του ανθρώπου που δεν χρειάζεται υπερβολές για να πείσει. Κι όμως, στα 55 του, αποφάσισε να αλλάξει ριζικά. Όχι για μια τυχαία ταινία, αλλά για τη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στοιχήματα του 2026.Ο Νόλαν τού ζήτησε να «μεταμορφωθεί» σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ζήτησε ένα σώμα λεπτό αλλά μάχιμο. Έναν Οδυσσέα που να προσομοιάζει σε άνθρωπο της περιπλάνησης, της αντοχής, της επιβίωσης. Όχι υπερβολικά μυώδη και χολιγουντιανό, αλλά σμιλεμένο από κόπο και πειθαρχία. Κι ο Ντέιμον φαίνεται πως το πήρε προσωπικά.Η προετοιμασία που άλλαξε τα πάνταΓια να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Ντέιμον ακολούθησε ένα πρόγραμμα που δεν άφηνε περιθώρια χαλάρωσης. Έχασε περίπου 15 κιλά, πέφτοντας από τα συνηθισμένα του 84 έως 91 κιλά, στα 76. Μια διαφορά που φαίνεται έντονα στις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα, όπου ο ηθοποιός εμφανίζεται πιο αδύνατος από ποτέ, αλλά με καθαρά γραμμωμένη μυϊκή δομή.Το κλειδί δεν ήταν μόνο η προπόνηση. Ήταν η διατροφή. Και συγκεκριμένα, μια ριζική απόφαση. Ο Ματ Ντέιμον έκοψε εντελώς τη γλουτένη. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε podcast, σε συνεργασία με τον γιατρό του, η απομάκρυνση της γλουτένης από τη διατροφή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απώλεια βάρους και στη συνολική του αίσθηση υγείας.Ο ίδιος παραδέχτηκε πως είχε να δει τέτοιο νούμερο στη ζυγαριά από τα μαθητικά του χρόνια. Και το πιο εντυπωσιακό; Δεν γύρισε ποτέ πίσω. Ακόμη και μετά το τέλος των γυρισμάτων, δεν έχει επανεντάξει τη γλουτένη στη διατροφή του, λέγοντας πως νιώθει καλύτερα από ποτέ.Η πειθαρχία ως κομμάτι της δουλειάςΓια τον Ντέιμον, η φυσική προετοιμασία δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την υποκριτική. Είναι μέρος της. Όπως ακριβώς μαθαίνει διαλόγους ή χτίζει τον ψυχισμό ενός ρόλου, έτσι εντάσσει και το σώμα στη διαδικασία. Η προπόνηση γίνεται καθημερινή ρουτίνα, όχι αγγαρεία. Ένα κομμάτι της δουλειάς που απλώς πρέπει να γίνει σωστά.Η «Οδύσσεια» του Νόλαν δεν απαιτεί μόνο αντοχή μπροστά στην κάμερα, αλλά και διάρκεια. Πολυήμερα γυρίσματα, απαιτητικές σκηνές, φυσικά τοπία και ένταση. Ο Ντέιμον έπρεπε να δείχνει άνθρωπος που κουβαλάει πάνω του Ιστορία και όχι απλώς μυς.Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου και το καστ της μοιάζει με κινηματογραφικό όνειρο. Μαζί με τον Matt Damon, συμμετέχουν ο Tom Holland, η Anne Hathaway, η Zendaya, ο Robert Pattinson, η Lupita Nyong’o, η Charlize Theron και πολλοί ακόμη. 'Οπως όλα δείχνουν, ο Nolan ετοιμάζει κάτι μεγαλύτερο από μια απλή μεταφορά του Ομήρου.