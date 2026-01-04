Yassine Cheuko: Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι που αποκλείστηκε από τα γήπεδα του MLS

Από μία φτωχογειτονιά του Παρισιού στις εξέδρες της MLS, ο Yassine Cheuko είναι ο άνθρωπος-σκιά του Λιονέλ Μέσι, με παρελθόν στις πολεμικές τέχνες και παρόν υψηλής ασφάλειας