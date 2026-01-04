Yassine Cheuko: Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι που αποκλείστηκε από τα γήπεδα του MLS
Από μία φτωχογειτονιά του Παρισιού στις εξέδρες της MLS, ο Yassine Cheuko είναι ο άνθρωπος-σκιά του Λιονέλ Μέσι, με παρελθόν στις πολεμικές τέχνες και παρόν υψηλής ασφάλειας
Ο Yassine Cheuko μεγάλωσε σε μία υποβαθμισμένη περιοχή του Παρισιού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από μικρή ηλικία στράφηκε στις πολεμικές τέχνες, χτίζοντας σταδιακά ένα σκληροτράχηλο προφίλ. Στην πορεία αγωνίστηκε επαγγελματικά σε μικτές πολεμικές τέχνες (MMA), με συμμετοχές σε αγώνες σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία.
Η φυσική του κατάσταση δεν είναι τυχαία. Προπονείται υπό την καθοδήγηση του γνωστού προπονητή Muay Thai, Luan Aguirre, ενώ συχνά εμφανίζεται σε γυμναστήρια πολεμικών τεχνών σε όλο τον κόσμο. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην απόλυτη ετοιμότητα, την πειθαρχία και τη συνεχή εξέλιξη.
