Ανατροπή με την Αρχαία Αίγυπτο: Το χρονοδιάγραμμα της ιστορίας αλλάζει

Οι επιστήμονες έκαναν μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που θα μπορούσε να αλλάξει το χρονολοδιάγραμμα της Αρχαίας Αιγύπτου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το Νέο Βασίλειο ενδέχεται να ξεκίνησε σχεδόν 100 χρόνια αργότερα από ό,τι πιστευόταν αρχικά, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κατανόησης αυτής της περιόδου.Η World History Encyclopedia εξηγεί ότι το Νέο Βασίλειο, περίπου από το 1570 έως το 1069 π.Χ., ήταν η εποχή που ακολούθησε τη διάσπαση της Δεύτερης Μεταβατικής Περιόδου και προηγήθηκε της Τρίτης Μεταβατικής Περιόδου.Η εγκυκλοπαίδεια αναφέρει: «Είναι η πιο δημοφιλής περίοδος της αιγυπτιακής ιστορίας στη σύγχρονη εποχή, με τους πιο γνωστούς Φαραώ της 18ης Δυναστείας, όπως η Χατσεπσούτ, ο Θούθμωσις Γ΄, ο Αμενχοτέπ Γ΄, ο Ακενατών και η σύζυγός του Νεφερτίτη, ο Τουταγχαμών, εκείνους της 19ης Δυναστείας όπως ο Σέτι Α΄, ο Ραμσής Β΄ (ο Μέγας) και ο Μερνεπτάχ, καθώς και της 20ής Δυναστείας όπως ο Ραμσής Γ΄».Η μελέτη που ανατρέπει τα δεδομέναΗ μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion του Νεγκέβ και το Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν, αποκάλυψε νέες ραδιοχρονολογήσεις άνθρακα σε σχέση με τον βασιλιά Άχμωσι, τον Φαραώ που ίδρυσε το Νέο Βασίλειο.Διαπιστώθηκε πλέον ότι πριν από την έναρξη του Νέου Βασιλείου σημειώθηκε η έκρηξη της Σαντορίνης, γεγονός που σημαίνει ότι το βασίλειο ιδρύθηκε αργότερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.Μέχρι αυτή τη μελέτη, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η έκρηξη συνέπεσε με την αρχή του Νέου Βασιλείου, όμως χάρη στη ραδιοχρονολόγηση άνθρακα, το χρονοδιάγραμμα αυτό άλλαξε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες εξέτασαν διάφορα αντικείμενα, όπως ένα πλιθότουβλο, ένα ταφικό ύφασμα και ξύλινα ειδώλια.Η σύνδεση με την έκρηξη της ΣαντορίνηςΗ ομάδα γνώριζε ήδη ότι κάθε αντικείμενο συνδεόταν με μια συγκεκριμένη εποχή, αλλά διαπίστωσε επίσης ότι η έκρηξη της Σαντορίνης προηγήθηκε χρονικά των αντικειμένων αυτών. Η μελέτη αναφέρει: «Εξετάσαμε μουσειακά αντικείμενα από τη 17η και τις αρχές της 18ης Δυναστείας, στη μεταβατική περίοδο από τη Δεύτερη Μεταβατική Περίοδο στο Νέο Βασίλειο, μια περίοδο που έχει μελετηθεί ελάχιστα με τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης άνθρακα.Η έρευνά μας επέτρεψε για πρώτη φορά την άμεση χρονολογική σύγκριση μέσω ραδιοάνθρακα ανάμεσα σε αυτή τη δυναστική μεταβατική περίοδο και την έκρηξη της Μινωικής Θήρας. Παρουσιάζονται αναλυτικά αποτελέσματα για ένα πλιθότουβλο από τον Ναό του Άχμωσι στην Άβυδο (Βρετανικό Μουσείο), ένα λινό ταφικό ύφασμα που συνδέεται με τη Σαττζεχούτι (Βρετανικό Μουσείο) και ξύλινα σάμπτι από τη Θήβα (Μουσείο Petrie), αξιολογημένα μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ιστορικών επιλογών της αιγυπτιακής χρονολόγησης».Η νέα έρευνα και τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα επιτρέπουν στους μελετητές της Αρχαίας Αιγύπτου να κατανοήσουν καλύτερα την πολύπλοκη ιστορία της. Ο επικεφαλής συγγραφέας Hendrik J. Bruins πρόσθεσε: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η Δεύτερη Μεταβατική Περίοδος διήρκεσε σημαντικά περισσότερο απ’ ό,τι υποδείκνυαν οι παραδοσιακές εκτιμήσεις και ότι το Νέο Βασίλειο ξεκίνησε αργότερα».