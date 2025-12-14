Οδήγησε 82.000 χλμ με Tesla και συνέκρινε το κόστος με ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο
YouTuber κατέγραψε αναλυτικά το πραγματικό κόστος χρήσης ενός Tesla για δύο χρόνια, συγκρίνοντάς το με αυτοκίνητο βενζίνης και αποκαλύπτοντας τις σημαντικές τους διαφορές
Είτε σκέφτεσαι σοβαρά να αγοράσεις Tesla, είτε απλώς είσαι περίεργος, ένας δημιουργός στο YouTube έκανε τη δουλειά για όλους. Ο Vegas Tesla Carmen κατέγραψε το πραγματικό κόστος χρήσης του Tesla Model 3 σε βάθος δύο ετών, οδηγώντας το απολύτως φυσιολογικά στην καθημερινότητά του.
Σε αυτό το διάστημα, το όχημα διένυσε περίπου 84.000 χιλιόμετρα, χωρίς πειραματισμούς ή προσπάθεια «βελτίωσης» των στοιχείων. Το Tesla Model 3, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, κοστίζει από 37.990 έως 57.990 ευρώ, γεγονός που το τοποθετεί στα ακριβότερα αυτοκίνητα της κατηγορίας του.
Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η τιμή αγοράς, αλλά αν τελικά «βγαίνει» στην καθημερινή χρήση.
