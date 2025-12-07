Με πιτζάμες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ οι επιβάτες: Η δήλωση που ξεκίνησε μία αντεπίθεση
Με πιτζάμες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ οι επιβάτες: Η δήλωση που ξεκίνησε μία αντεπίθεση

Απλή σύσταση απ' τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ για πιο κόσμιο ντύσιμο στα αεροδρόμια πριν την Ημέρα Ευχαριστιών προκάλεσε… επανάσταση στους Αμερικάνους και τα το TikTok πλημμύρισε με βίντεο

Ο Σον Ντάφι, υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, συνέστησε στους Αμερικανούς να αποφεύγουν πιτζάμες και παντόφλες όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο, προτείνοντας ένα πιο καλό ντύσιμο, ως ελάχιστο δείγμα ευπρέπειας. Η δήλωση συνοδεύτηκε από την άποψη ότι: «Το καλύτερο ντύσιμο ίσως βελτιώνει και τη συμπεριφορά όλων».


