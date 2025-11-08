Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς; (vid)
Το 536 μ.Χ. οι ιστορικοί το αποκαλούν «το χειρότερο έτος που έχει ζήσει κανείς». Πεινά, παγωνιά, σκοτάδι και αμέτρητες επιδημίες είχαν «σκεπάσει» τη Γη
Λίγες είναι οι χρονιές, έως και μηδενικές, που μπορούν να συγκριθούν με το 536 μ.Χ. Εκείνη την περίοδο, η ανθρωπότητα «βυθίστηκε» στο απόλυτο σκοτάδι και τη δυστυχία.
Όπως έχει δηλώσει ο ιστορικός Μάικλ Μακόρμικ, απ' το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ: «Ήταν μια από τις χειρότερες περιόδους για να ζει κανείς, αν όχι η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών».
