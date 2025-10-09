Ο 3I/ATLAS πλησιάζει τον Άρη: Τι περιμένουν με αγωνία οι επιστήμονες (vid)
Ο 3I/ATLAS είναι μόλις ο τρίτος κομήτης που έχει παρατηρηθεί ποτέ εκτός του Ηλιακού μας Συστήματος και οι επιστήμονες βρίσκονται σε επιφυλακή

Ένα «μη φυσικό» διαστημικό αντικείμενο, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως «πιθανή εχθρική εξωγήινη απειλή», κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τον Άρη και μπορεί να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από όσα γνώριζαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες.

Το αντικείμενο, με την ονομασία 3I/ATLAS, εντοπίστηκε για πρώτη φορά από αστρονόμους την 1η Ιουλίου, όταν παρατήρησαν μια ασυνήθιστη οντότητα να διασχίζει το διάστημα με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από τα συνηθισμένα διαστρικά αντικείμενα.

