Ένταση στο Exathlon μεταξύ Σοϊλέδη και Μπολέτση: «Α, βλάκα, που να χάσεις 4 κιλά να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια!»
Ένταση στο Exathlon μεταξύ Σοϊλέδη και Μπολέτση: «Α, βλάκα, που να χάσεις 4 κιλά να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια!»

Τα έβαλε με τον εαυτό του για την εικόνα που παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο ο Άρης Σοϊλέδης

Την ψυχραιμία του έχασε ο Άρης Σοϊλέδης στο Exathlon. Αιτία στάθηκε μια ήττα από τον Φάνη Μπολέτση στον στίβο μάχη του νέου αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Σε μια οριακή αναμέτρηση μεταξύ των δύο παικτών, ο Φάνης με μία βολή έριξε τους δύο κύβους του, την στιγμή που ο Άρης ετοιμαζόταν να... οπλίσει για τον έναν που του απέμενε.

