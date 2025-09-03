Ένταση στο Exathlon μεταξύ Σοϊλέδη και Μπολέτση: «Α, βλάκα, που να χάσεις 4 κιλά να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια!»
Τα έβαλε με τον εαυτό του για την εικόνα που παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο ο Άρης Σοϊλέδης
Την ψυχραιμία του έχασε ο Άρης Σοϊλέδης στο Exathlon. Αιτία στάθηκε μια ήττα από τον Φάνη Μπολέτση στον στίβο μάχη του νέου αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ.
Σε μια οριακή αναμέτρηση μεταξύ των δύο παικτών, ο Φάνης με μία βολή έριξε τους δύο κύβους του, την στιγμή που ο Άρης ετοιμαζόταν να... οπλίσει για τον έναν που του απέμενε.
