Η bwin στο “Future of Sports Journalism 3”
Η bwin στο “Future of Sports Journalism 3”
Στο επίκεντρο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ο ουσιαστικός ρόλος των χορηγιών στον αθλητισμό
Με δυναμική παρουσία και ξεκάθαρη στρατηγική προσέγγιση, η bwin συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως χορηγός στο συνέδριο “Future of Sports Journalism 3”, έναν θεσμό που αναδεικνύει τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο του αθλητισμού, της δημοσιογραφίας και των χορηγιών.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η bwin ανέδειξε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.
Κεντρική θέση είχε το πρόγραμμα «Τα Γήπεδα Επιστρέφουν στην Κοινωνία», το σημαντικότερο έργο ΕΚΕ του brand την τελευταία δεκαετία. Σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», η bwin έχει ήδη ανακαινίσει 16 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης σε περισσότερα από 2.000 παιδιά. Στο πλαίσιο της παρουσίασης προβλήθηκε σχετικό βίντεο, αποτυπώνοντας έμπρακτα τον κοινωνικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.
Παράλληλα, η bwin ανέδειξε τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει ανθρώπους και αθλητές που ξεχωρίζουν για το ήθος, την πορεία και τις αξίες τους. Στο συνέδριο συμμετείχε η πρωταθλήτρια ξιφασκίας, Δώρα Γκουντούρα, η οποία έδωσε συνέντευξη στον Χρήστο Χατζηιωάννου, μεταφέροντας τη δική της εμπειρία από τον χώρο του αθλητισμού και τον ρόλο της υποστήριξης από εταιρείες.
«Η στήριξη από έναν συνεργάτη όπως η bwin είναι καθοριστική για έναν αθλητή, όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό. Σου δίνει την ασφάλεια και τη δύναμη να συνεχίσεις να κυνηγάς τους στόχους σου με μεγαλύτερη αφοσίωση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν brands που επενδύουν ουσιαστικά στον αθλητισμό και στέκονται δίπλα στους αθλητές σε κάθε τους βήμα», δήλωσε η Δώρα Γκουντούρα.
Η συζήτηση εστίασε σε καίρια ζητήματα, όπως η σημασία της θεσμικής και χορηγικής στήριξης των αθλητών, οι υποδομές στον ελληνικό αθλητισμό, η προβολή των λιγότερο δημοφιλών αθλημάτων, καθώς και το κίνητρο και η ψυχολογία των αθλητών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμβολή των brands στη διαμόρφωση της πορείας και των ευκαιριών ενός αθλητή.
Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ενισχύοντας τον διαδραστικό χαρακτήρα της συμμετοχής.
Μέσα από τη συνολική της παρουσία, η bwin ανέδειξε τον σύγχρονο ρόλο των χορηγιών, όχι μόνο ως εργαλείο προβολής, αλλά και ως μοχλό ουσιαστικής κοινωνικής συνεισφοράς, φέρνοντας τον αθλητισμό πιο κοντά στην κοινωνία.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η bwin ανέδειξε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.
Κεντρική θέση είχε το πρόγραμμα «Τα Γήπεδα Επιστρέφουν στην Κοινωνία», το σημαντικότερο έργο ΕΚΕ του brand την τελευταία δεκαετία. Σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», η bwin έχει ήδη ανακαινίσει 16 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης σε περισσότερα από 2.000 παιδιά. Στο πλαίσιο της παρουσίασης προβλήθηκε σχετικό βίντεο, αποτυπώνοντας έμπρακτα τον κοινωνικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.
Παράλληλα, η bwin ανέδειξε τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει ανθρώπους και αθλητές που ξεχωρίζουν για το ήθος, την πορεία και τις αξίες τους. Στο συνέδριο συμμετείχε η πρωταθλήτρια ξιφασκίας, Δώρα Γκουντούρα, η οποία έδωσε συνέντευξη στον Χρήστο Χατζηιωάννου, μεταφέροντας τη δική της εμπειρία από τον χώρο του αθλητισμού και τον ρόλο της υποστήριξης από εταιρείες.
«Η στήριξη από έναν συνεργάτη όπως η bwin είναι καθοριστική για έναν αθλητή, όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό. Σου δίνει την ασφάλεια και τη δύναμη να συνεχίσεις να κυνηγάς τους στόχους σου με μεγαλύτερη αφοσίωση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν brands που επενδύουν ουσιαστικά στον αθλητισμό και στέκονται δίπλα στους αθλητές σε κάθε τους βήμα», δήλωσε η Δώρα Γκουντούρα.
Η συζήτηση εστίασε σε καίρια ζητήματα, όπως η σημασία της θεσμικής και χορηγικής στήριξης των αθλητών, οι υποδομές στον ελληνικό αθλητισμό, η προβολή των λιγότερο δημοφιλών αθλημάτων, καθώς και το κίνητρο και η ψυχολογία των αθλητών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμβολή των brands στη διαμόρφωση της πορείας και των ευκαιριών ενός αθλητή.
Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ενισχύοντας τον διαδραστικό χαρακτήρα της συμμετοχής.
Μέσα από τη συνολική της παρουσία, η bwin ανέδειξε τον σύγχρονο ρόλο των χορηγιών, όχι μόνο ως εργαλείο προβολής, αλλά και ως μοχλό ουσιαστικής κοινωνικής συνεισφοράς, φέρνοντας τον αθλητισμό πιο κοντά στην κοινωνία.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα