ΤΕΧΑΝ : Green Company of the Year

Gold – Green CSR Actions: Για την καμπάνια «Γιάννης Αντετοκούνμπο MVP (Most Valuable Protector) της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα». Gold – Green Partnerships / Collaborations: Για τους Εκπαιδευτικούς Διαγωνισμούς Ανακύκλωσης σε συνεργασία με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ε.Δ.Α, ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, Ε.Σ.Δ.Α.Κ, Δήμος Χαλκιδέων). Gold – Green Leadership / Trailblazer Award: Για τη συνολική συμβολή της στην προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας ως κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Gold – Green Education, Training & Awareness: Για το 1ο Παγκοσμίως Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης. Silver – Green Business Project: Για το 1ο Παγκοσμίως Ενεργειακά Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης.

, η πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης που κατασκευάζει, τοποθετεί & λειτουργεί τα τελευταίας τεχνολογίας Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, τιμήθηκε με συνολικά 5 σημαντικές διακρίσεις στα Green Brand Awards 2026 και αναδείχθηκε, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ανακύκλωσης & την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.Τα Green Brand Awards αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό που αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, συνδέοντας την επιστημονική κοινότητα, την αγορά και την κοινωνία. Στο πλαίσιο του θεσμού αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.Η ΤΕΧΑΝ απέσπασε διακρίσεις σε 5 κατηγορίες για δράσεις που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη συνεργασία με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της ανακύκλωσης.Ειδικότερα:«Η ανάδειξη της ΤΕΧΑΝ ως, μαζί με τα 5 βραβεία (4 χρυσά & 1 αργυρό) που λάβαμε σε 5 κατηγορίες, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία.Οι βραβεύσεις αυτές αποτυπώνουν το ευρύ φάσμα των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει η ΤΕΧΑΝ: από την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών έως την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ανακύκλωσης, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά και τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.Για εμάς, η ανακύκλωση αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια που συνδυάζει τεχνολογία, εκπαίδευση και ενεργή συμμετοχή. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν για την ΤΕΧΑΝ μια σημαντική αναγνώριση, αλλά και μια μεγάλη ευθύνη, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».Ταδιεξήχθησαν υπό την αιγίδα της. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, στο Sofitel Athens Airport και διοργανώθηκε από την BOUSSIAS events.