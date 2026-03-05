Η ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026

Κλείσιμο

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY ως Χρυσού Χορηγού της Ελληνικής Παραολυμπιακής ΕπιτροπήςΣτο επίκεντρο η προώθηση της συμμετοχής, των ίσων ευκαιριών και της ανάπτυξης ταλέντωνΤο παρών θα δώσει η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο -Κορτίνα 2026, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου, με την HELLENiQ ENERGY να στηρίζει την ελληνική αποστολή ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.Συγκεκριμένα, τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν η Παραολυμπιονίκης Εύα Νίκου, μαζί με τον συνοδό της Δημήτρη Προφέντζα, στο Αλπικό Σκι, καθώς και ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard, μεταφέροντας το ελληνικό μήνυμα δύναμης, ισότητας και επιμονής σε μία κορυφαία διεθνή διοργάνωση. Οι παρουσίες αυτές σκιαγραφούν τη σύγχρονη εικόνα του ελληνικού παραολυμπιακού αθλητισμού και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός για αθλητές με αναπηρία, αναδεικνύοντας το δικαίωμα στην ισότιμη συμμετοχή και τη διαμόρφωση μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.Η HELLENiQ ENERGY στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των αθλητών μας που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην κορυφαία διοργάνωση παραολυμπιακού αθλητισμού, ενισχύοντας την προετοιμασία και τη διεθνή τους παρουσία. Παράλληλα, συμβάλλει με διαδοχικές δράσεις στην ανάδειξη των αξιών της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα που πρεσβεύει το Παραολυμπιακό Κίνημα.Η επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας πραγματοποιήθηκε στο “The Ellinikon Experience Centre”, παρουσία της διοίκησης της Παραολυμπιακής Επιτροπής, εκπροσώπων της HELLENiQ ENERGY, των αθλητών και συνοδών τους και πλήθους προσκεκλημένων.