Ξεκινά άμεσα ο Β’ Κύκλος Voucher Κατάρτισης Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα με επίδομα έως 750€

Κλείσιμο

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά εργαζόμενους και στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων σε τομείς που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσω πιστοποιημένης κατάρτισης που συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των παραγωγικών κλάδων.Η EUROTRAINING, εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης της ΔΥΠΑ, με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, συμμετέχει ενεργά στον νέο κύκλο, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους.Η EUROTRAINING διαθέτει σύγχρονη, καινοτόμα πλατφόρμα e-learning, σχεδιασμένη για εύκολη και ευέλικτη παρακολούθηση, καθώς και 24ωρη τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη. Παράλληλα, εξειδικευμένοι σύμβουλοι καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας — από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την βοήθεια στη υποβολή της αίτησης έως την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της πιστοποίησης.Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση της κατάρτισης και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.Οι αιτήσεις για τον Β’ Κύκλο αναμένεται να προσελκύσουν έντονο ενδιαφέρον, καθώς σε προηγούμενες δράσεις οι διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία ένταξης μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα. Το πρόγραμμα προσφέρεται από απόσταση σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής σας!Όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να ενημερωθούν άμεσα για την έναρξη των αιτήσεων και να ενταχθούν στη λίστα προτεραιότητας μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της σχετικής φόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο: