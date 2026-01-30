Η Nova σαρώνει και στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!

Κλείσιμο

- Από μία υποψηφιότητα απέσπασαν οι ταινίες «If I Had Legs I’d Kick You»- «Wicked: For Good», «28 Years Later», «How to Train Your Dragon»- Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές θα προβληθούν στα κανάλια Novacinema ως μέρος του προγράμματος για τη σεζόν 2026-2027Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί προβάλλοντας ταινίες που έχουν κερδίσει ή είναι υποψήφιες στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία. Έτσι, αυτή τη φορά συνολικάοι ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα- Η ταινία: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία (Chloé Zhao), Βρετανική Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για την Jessie Buckley, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Paul Mescal και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Emily Watson.- Η ταινία: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ Ανδρικός Ρόλος (Timothée Chalamet), Πρωτότυπο Σενάριο, Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Odessa A’zion και Casting.- Η ταινία, μεταξύ των οποίων: Καλύτερη Ταινία, Ξενόγλωσση Ταινία, Σκηνοθεσία (Joachim Trier), Πρωτότυπο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για τη Renate Reinsve, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Stellan Skarsgård και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Inga Ibsdotter Lilleaas.- Η ταινία: Καλύτερη Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Πρωτότυπη Μουσική, Α΄Γυναικείος Ρόλος για την Emma Stone και Α΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Jesse Plemons.- Η ταινία: Καλύτερη Βρετανική Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο και Β΄ Γυναικείος Ρόλος (Carey Mulligan).- Η ταινίαγια Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία και Πρωτότυπο Σενάριο.- Ηείναι υποψήφια για Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία, ενώ ηγια Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία «Song Sung Blue». Η ταινίαείναι υποψήφια για Καλύτερα Κοστούμια και Μακιγιάζ/Κομμώσεις, ενώ η ταινίαγια Καλύτερη Βρετανική Ταινία. Η ταινίαγια Καλύτερα Οπτικά Εφέ.