Φέτος τα Χριστούγεννα, η Shell φέρνει το XMAS Spin to Win
Φέτος τα Χριστούγεννα, η Shell φέρνει το XMAS Spin to Win
Γέμισε καύσιμα, γύρισε τον τροχό και διεκδίκησε ένα Hyundai KONA
Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee φέρνει τη μαγεία των Χριστουγέννων στα πρατήριά της με τη νέα εορταστική προωθητική ενέργεια “XMAS Spin to Win”. Με κάθε γέμισμα καυσίμων Shell V-Power έχετε τη δυνατότητα να γυρίσετε τον ψηφιακό τροχό του Shell GO+ app και να κερδίσετε στη στιγμή ένα από τα 250.000 δώρα καθώς και συμμετοχές για να διεκδικήσετε το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δώρο: ένα Hyundai Kona!
Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:
Με κάθε συναλλαγή 20 λίτρων και άνω Shell V-Power Racing, κερδίζετε 2 spins
Με κάθε γέμισμα 20 λίτρων και άνω Shell V-Power 98 ή Shell V-Power Diesel, κερδίζετε 1 spin
Κάθε spin σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε πόντους, κουπόνια, εκπτώσεις καθώς και συμμετοχές στο Διαγωνισμό για ένα από τα 79 μεγάλα δώρα που περιλαμβάνουν:
26 διπλά vouchers Sky Express,
26 x 200.000 yellows Πειραιώς και
26 δωροεπιταγές Shell αξίας 1.000€ η καθεμία!
Και φυσικά το μεγάλο δώρο, ένα Hyundai Kona, για δυναμική παρουσία και άνεση σε κάθε διαδρομή!
Με τα καύσιμα Shell V-Power έχετε ακόμη περισσότερους λόγους να επισκεφθείτε ένα πρατήριο Shell αυτά τα Χριστούγεννα!
Κατεβάστε και ‘σεις το Shell GO+ app και ζήστε τη χαρά των γιορτών στα πρατήρια Shell!
Η ενέργεια θα τρέχει έως τις 11 Ιανουαρίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:
Με κάθε συναλλαγή 20 λίτρων και άνω Shell V-Power Racing, κερδίζετε 2 spins
Με κάθε γέμισμα 20 λίτρων και άνω Shell V-Power 98 ή Shell V-Power Diesel, κερδίζετε 1 spin
Κάθε spin σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε πόντους, κουπόνια, εκπτώσεις καθώς και συμμετοχές στο Διαγωνισμό για ένα από τα 79 μεγάλα δώρα που περιλαμβάνουν:
26 διπλά vouchers Sky Express,
26 x 200.000 yellows Πειραιώς και
26 δωροεπιταγές Shell αξίας 1.000€ η καθεμία!
Και φυσικά το μεγάλο δώρο, ένα Hyundai Kona, για δυναμική παρουσία και άνεση σε κάθε διαδρομή!
Με τα καύσιμα Shell V-Power έχετε ακόμη περισσότερους λόγους να επισκεφθείτε ένα πρατήριο Shell αυτά τα Χριστούγεννα!
Κατεβάστε και ‘σεις το Shell GO+ app και ζήστε τη χαρά των γιορτών στα πρατήρια Shell!
Η ενέργεια θα τρέχει έως τις 11 Ιανουαρίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE