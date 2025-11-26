2 εκατομμύρια χρήστες Lidl Plus: Η Lidl Ελλάς το γιορτάζει, προσφέροντας 100.000€ για τα ψώνια της χρονιάς

Τα φετινά Χριστούγεννα, η Lidl Ελλάς γιορτάζει το ορόσημο των 2 εκατομμυρίων χρηστών του Lidl Plus και, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την εμπιστοσύνη τους, μοιράζει σε 20 τυχερούς κουπόνια αξίας 5.000€ για τον καθένα, ώστε να κάνουν τα ψώνια της χρονιάς πιο εύκολα και να χαρίσουν στιγμές που πραγματικά αξίζουν