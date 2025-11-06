Το showcar της McLaren F1 Team στο Ζάππειο Μέγαρο
ADVERTORIAL

Ραντεβού το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου για μια αυθεντική εμπειρία Formula 1 στο φινάλε ενός μοναδικού roadshow

Στη γραμμή του τερματισμού φτάνει το showcar της McLaren F1 Team αυτό το Σαββατοκύριακο, ολοκληρώνοντας στην Αθήνα και τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, ένα μοναδικό roadshow με pitstops σε όλη την Ελλάδα.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Πάτρα, η αυθεντική εμπειρία Formula έρχεται και στην πρωτεύουσα. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, το showcar της McLaren F1 Team θα περιμένει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – το Σάββατο 8 Νοεμβρίου από τις 15:00 μέχρι και τις 22:00, καθώς και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου από τις 7:00 έως τις 16:00.
Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team
Εκτός από τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί με το showcar, οι fans της F1, οι δρομείς, αλλά και οι επισκέπτες, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πολλές ακόμη διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1 και να φωτογραφηθούν ως πιλότοι της McLaren σε ένα εντυπωσιακό photobooth.
Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα
Η περιοδεία του showcar της McLaren F1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren όσο και της Formula 1.
Προσομοιωτές Formula 1
Η ομάδα του ΟΠΑΠ με το showcar της McLaren F1 Team
Η ομάδα του ΟΠΑΠ

Ακόμη μιλάνε για το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα

Πριν από την Αθήνα και το Ζάππειο Μέγαρο, το showcar της McLaren F1 Team έγινε talk of the town στην Πάτρα, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στην πλατεία Τριών Συμμάχων προκειμένου να ζήσει αυτή τη μοναδική Formula 1 εμπειρία.
Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow
Διαδραστικά παιχνίδια

Δείτε το βίντεο:
Το showcar της McLaren F1 Team στο Ζάππειο – Ραντεβού το 8 και 9 Νοεμβρίου για μια μοναδική εμπειρία


18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
