Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6%

τηλεφωνικά στο 18108 ή στο 210 2827940 (με αστική χρέωση) μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα στο www.avinoil.gr μέσω του AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ app, από το ειδικό tab παραγγελίας ή μέσω της νέας απλοποιημένης φόρμας ενδιαφέροντος στα social media της εταιρείας

, ξεκινά τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, προσφέροντας στους καταναλωτές πολλαπλά οικονομικά οφέλη, άμεση παράδοση, εγγυημένη ποιότητα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σε έως και 12 δόσεις.Πιο συγκεκριμένα, από 15/10 έως 31/11 γεμίζεις Πετρέλαιο Θέρμανσης ΑVIN και κερδίζεις ευρώ, καθώς η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσηςεπωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: