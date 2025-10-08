Το πρόγραμμα που ανοίγει δρόμους στη νέα γενιά μηχανικών
Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, χημικούς μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, με σκοπό να τους εξελίξει, να τους ενδυναμώσει και να τους στηρίξει - Οι αιτήσεις συνεχίζονται έως τις 20 Οκτωβρίου
Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που μας δίνουν μια πρώτη γεύση από τον κόσμο της δουλειάς και ύστερα μας αφήνουν να συνεχίσουμε μόνοι μας. Και υπάρχουν και προγράμματα που θυμίζουν εκκίνηση σε αγώνα μεγάλης απόστασης: μας προετοιμάζουν, μας δοκιμάζουν, μας βάζουν σε ρυθμό και τελικά μας οδηγούν μακρύτερα απ’ όσο φανταζόμασταν. Το «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, είναι ένα ξεκίνημα που χτίζει προοπτική και πορεία. Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στους νέους μηχανικούς, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά την παραδοσιακή έννοια της πρακτικής άσκησης. Είναι ένα στάδιο επαγγελματικής εξέλιξης, που συνδυάζει την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την κουλτούρα μιας ηγετικής βιομηχανίας με την ορμή της νέας γενιάς που θέλει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Οι αιτήσεις συνεχίζονται έως τις 20 Οκτωβρίου και είναι η στιγμή για κάθε νέο μηχανικό που θέλει να εξελιχθεί να διεκδικήσει τη θέση του στο πρόγραμμα.
Πρόκειται για ένα έμμισθο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, που δίνει σε νέους και νέες μηχανικούς την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν στις σπουδές τους, να αναπτύξουν δεξιότητες σε συνθήκες πραγματικής εργασίας και να συμμετάσχουν σε έργα με διεθνή διάσταση. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μάλιστα, η METLEN τρέχει το συγκριμένο πρόγραμμα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, επεκτείνοντας το αποτύπωμα του προγράμματος πέρα από τα σύνορα.
Ένα πρόγραμμα που έγινε θεσμός
Η διαδρομή του «Μηχανικοί στην Πράξη» ξεκίνησε το 2014 και γρήγορα μετατράπηκε σε θεσμό. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οκτώ κύκλοι, με περισσότερους από 260 νέους μηχανικούς να έχουν ζήσει την εμπειρία. Από αυτούς, 125 παραμένουν ακόμη και σήμερα στη METLEN, κάποιοι από τους πρώτους κιόλας κύκλους, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη αξία του προγράμματος. Το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων παραμένει σταθερά πάνω από 90%, ενώ σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος βρήκαν εργασία σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή του.
Πέρα από τους αριθμούς όμως υπάρχει και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό: Το πρόγραμμα αποτελεί εργαλείο για να αντιμετωπιστούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας, η ανεργία των νέων και το φαινόμενο του brain drain. Προσφέροντας ουσιαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες, η METLEN όχι μόνο κρατά ταλαντούχους μηχανικούς στην Ελλάδα, αλλά τους δίνει και τα εφόδια να εξελιχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για Ποιοτική Εκπαίδευση και Αξιοπρεπή Εργασία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
