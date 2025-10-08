Το πρόγραμμα που ανοίγει δρόμους στη νέα γενιά μηχανικών

Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, χημικούς μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, με σκοπό να τους εξελίξει, να τους ενδυναμώσει και να τους στηρίξει - Οι αιτήσεις συνεχίζονται έως τις 20 Οκτωβρίου