Υψηλές εργασιακές προοπτικές για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
Σε μια εποχή όπου οι καριέρες αναζητούν ουσία και προοπτική, το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ξεχωρίζει και προβάλλει ως επιλογή, για πλήθος ατόμων που θέλουν να προοδεύσουν και να εξελιχθούν
Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, λοιπόν; Ναι, όχι μόνο γιατί ανοίγει τον δρόμο για οικονομική ανεξαρτησία και επαγγελματική εξέλιξη, αλλά κυρίως γιατί σου δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσεις πραγματική αξία: για τον εαυτό σου και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, για τους ανθρώπους που εμπιστεύονται τις συμβουλές σου και για την κοινωνία συνολικά. Αυτό που οι παλιοί ονόμαζαν «Ασφαλιστικός Σύμβουλος» είναι μια εξαίρετη προοπτική τόσο για ανθρώπους που βρίσκονται στο εργασιακό τους ξεκίνημα όσο και για όσους αποζητούν αλλαγή καριέρας.
Εδώ, βέβαια, θα αναρωτηθεί κάποιος, τι χρειάζεται και ποια είναι εκείνα τα ταλέντα που κάνουν κάποιο, επιτυχημένο Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή; Καταρχάς, αυτό το επάγγελμα είναι ιδανικό για άτομα με ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να ακούν και να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών. Ο ιδανικός επαγγελματίας πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, να είναι αξιόπιστος, να έχει διάθεση για μάθηση, να του αρέσει να εξελίσσεται και να έχει επιχειρηματική σκέψη: Η προσέγγιση του επαγγέλματος ως μιας προσωπικής επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Προσθέστε σε αυτά το ότι δεν απαιτείται προϋπηρεσία και έχετε μια πιο πλήρη εικόνα.
Υπάρχει, όμως, και η κοινωνική διάσταση του επαγγέλματος, που θα εμπνεύσει ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν τη διαφορά στον περίγυρό τους. Διότι, πέρα από τα προσωπικά οφέλη, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο. Στηρίζει οικογένειες σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. ασθένεια, ατύχημα, θάνατο), προστατεύει επιχειρήσεις από απρόβλεπτους κινδύνους (σεισμούς, πυρκαγιές, διαρρήξεις) και συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική σταθερότητα. Έτσι, η καθημερινή του δουλειά αποκτά έναν ιδιαίτερο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, κάνοντάς την όχι μόνο επάγγελμα αλλά και αποστολή. Την αποστολή να είσαι δίπλα στους πελάτες σου κάθε στιγμή, αλλά κυρίως όταν σε έχουν ανάγκη.
