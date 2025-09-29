Οι δεξιότητες του μέλλοντος και οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης
Οι δεξιότητες του μέλλοντος και οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης
Στην εποχή που η εργασία μετασχηματίζεται ριζικά, η συζήτηση για το μέλλον της απασχόλησης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία ή μόνο στις δεξιότητες. Χρειάζεται μια πιο ολιστική ματιά, και αυτό ακριβώς επιχείρησε η Παπαστράτος στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας δύο ξεχωριστές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις: ένα fireside chat για την Τεχνητή Νοημοσύνη και μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για το πώς το personal branding γίνεται κλειδί για μια επιτυχημένη καριέρα.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο και πρόκληση
Η ΤΝ δεν είναι ένα αφηρημένο μελλοντικό όραμα. Είναι ήδη εδώ, ενσωματωμένη στην ιατρική διάγνωση, στη βιομηχανία, στην έρευνα. Στο περίπτερο της Παπαστράτος, ο καθηγητής Πληροφορικής του ΑΠΘ Ιωάννης Βλαχάβας μίλησε για τη νέα «ευφυΐα» των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), που έφεραν την ΤΝ στα χέρια του απλού χρήστη.
Η δύναμη αυτών των εργαλείων είναι τεράστια: προβλέψεις πλημμυρών με ακρίβεια, στοχευμένες γεωργικές εφαρμογές που μειώνουν τη σπατάλη νερού, αλλά και νέες δυνατότητες για εξατομικευμένη εκπαίδευση και διάγνωση. Ωστόσο, μαζί με τις ευκαιρίες αναδύονται και οι κίνδυνοι. Η αλόγιστη χρήση δεδομένων, η παραπληροφόρηση και κυρίως η σταδιακή διάβρωση της κριτικής σκέψης είναι, όπως τόνισε, ζητήματα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, σημειώνοντας ότι στην Ευρώπη υπάρχει το GDPR αλλά διεθνώς τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραπληροφόρησης.
Η ΤΝ, όσο εξελιγμένη κι αν είναι, παραμένει μηχανή. Δεν διαθέτει φαντασία, συναίσθημα ή ενσυναίσθηση – ιδιότητες που εξακολουθούν να είναι αποκλειστικά ανθρώπινες. «Ένας εμπνευσμένος μουσικός μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά έργα, ενώ η ΤΝ θα φτιάξει κάτι πολύ λιγότερο ποιοτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής. Υπενθύμισε επίσης ότι δύο από τα πρόσφατα Νόμπελ –της Φυσικής και της Χημείας– συνδέονται άμεσα με την ΤΝ, αποδεικνύοντας πως η τεχνολογία αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας επιστημονικής προόδου.
Οι δεξιότητες της νέας γενιάς
Στην ίδια συζήτηση αναδείχθηκε και μια ανησυχία για το μέλλον των δεξιοτήτων. Σήμερα οι φοιτητές εκπαιδεύονται κυρίως στη μηχανική μάθηση και στα νευρωνικά δίκτυα, κάτι που αποτελεί πρόοδο, αλλά εγκυμονεί κινδύνους. «Σε δέκα χρόνια δεν ξέρω αν θα μπορούμε να βρούμε ικανό προγραμματιστή», σχολίασε ο κ. Ιωάννης Βλαχάβας.
Η Ελλάδα, όπως είπε, έχει «επιστήμονες διεθνούς επιπέδου, αλλά η εγχώρια αγορά δεν μπορεί ακόμη να τους απορροφήσει». Η δημιουργία ερευνητικών έργων –όπως συστήματα για αυτόνομη οδήγηση και εφαρμογές για διάγνωση ΔΕΠΥ στο ΑΠΘ– δείχνει τη δυναμική, όμως χρειάζεται μεγαλύτερη σύμπραξη βιομηχανίας και κράτους, κίνητρα και χρηματοδότηση για να μετατραπούν οι ιδέες σε πράξη. Αναφέρθηκε δε και στις νέες ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία του υπερυπολογιστή “Δαίδαλος” και η συμμετοχή της χώρας σε ευρωπαϊκά “AI factories”, που δείχνουν ότι η Ελλάδα τοποθετείται ενεργά στον παγκόσμιο χάρτη της ΤΝ.
