Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά στα Ιωάννινα
ADVERTORIAL

Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά στα Ιωάννινα

Αυτό το Σαββατοκύριακο για να το δείτε και να φωτογραφηθείτε μαζί του ζώντας μια αξέχαστη εμπειρία Formula 1

Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά στα Ιωάννινα
Μια αξέχαστη εμπειρία Formula 1 περιμένει τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Ιωαννίνων από αυτό το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου. Το showcar της McLaren F1 Team θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την πόλη, όπου θα παραμείνει για όλο το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό αυτό Roadshow, που περιλαμβάνει και πολλές απολαυστικές δραστηριότητες, διοργανώνουν ο ΟΠΑΠ και η μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner της Formula 1 και της McLaren F1 Team.


Πού θα σας περιμένει το showcar της McLaren F1 Team

To showcar θα βρίσκεται στο Κάστρο Γλυκήδων έξω από το ΓΑΚ, το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ηπείρου, το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με δωρεάν είσοδο για όλους.

Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά στα Ιωάννινα


Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα μπορούν να δουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team και να φωτογραφηθούν μαζί του. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren και να πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια.

Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά στα Ιωάννινα


Οι ώρες που μπορείτε να επισκεφθείτε το showcar είναι:

Σάββατο: Από τις 11:00 μέχρι τις 18:00

Κυριακή: Από τις 09:00 μέχρι τις 18:00



Προσομοιωτές Formula 1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ των Ιωαννίνων

Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά στα Ιωάννινα
Κλείσιμο


Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τις…οδηγικές τους ικανότητες στις πιο διάσημες πίστες της Formula 1, μπορούν επιπλέον να βρουν προσομοιωτές υψηλών ταχυτήτων και σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ των Ιωαννίνων.



Έως και την 1η Οκτωβρίου, επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της πόλης φιλοξενούν προσομοιωτές Formula 1 και δίνουν στους fans των υψηλών ταχυτήτων τη μοναδική ευκαιρία να μπουν εικονικά στη θέση των πιλότων, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.

Με τρεις μεγάλες οθόνες και ήχο που θυμίζει κινητήρα αγωνιστικού αυτοκινήτου, ο προσομοιωτής μεταφέρει τους επισκέπτες σε όποια πίστα επιλέξουν για να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία Formula 1.


Οι προσομοιωτές είναι διαθέσιμοι στα παρακάτω σημεία:

Λεωφόρος Δωδώνης 107
Μαρίκας Κοτοπούλη 62
Γ. Παπανδρέου 38 & Περαιβού
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 26
Κυργίου 15 & Χρήστου Κατσάρη
Στρατηγού Μακρυγιάννη 20
Δόμπολη 29Α


Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ιωάννινα: Μοναδική εμπειρία υψηλών ταχυτήτων με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ




18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης