Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 710.000 σπίτια και επιχειρήσεις

, 100% θυγατρική της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η, συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχέδιο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και υψηλής ταχύτητας δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), με στόχο να ενισχύσει καθοριστικάΜέχρι σήμερα,έχουν πλέον πρόσβαση στο ιδιόκτητο FTTH δίκτυο της United Fiber, επιταχύνοντας την επίτευξη του επόμενου ορόσημου της εταιρείας, γιαΗ United Fiber υλοποιεί το σχέδιό της με γεωγραφική στόχευση και επενδυτική ταχύτητα, επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο σε στρατηγικές περιοχές ανά την Ελλάδα:, δύνανται να συνδεθούν πάνω από 450.000 σπίτια, εκ των οποίων το 63% (285.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση., περισσότερα από 70.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί, εκ των οποίων το 50% (35.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση., η κάλυψη φτάνει τους 45.000 καταναλωτές, εκ των οποίων το 63% (28.700) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση., το δίκτυο της United Fiber καλύπτει πάνω από 103.000 σπίτια και επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 77% (80.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση., με έμφαση στο Ηράκλειο, περισσότεροι από 42.000 καταναλωτές έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, εκ των οποίων το 45% (19.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.Οι διαρκείς επενδύσεις της United Fiber για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών (FTTH) συμβάλλουν ουσιαστικά στην, τηνκαι τημέσα από ταχύτατες, αξιόπιστες και πράσινες υποδομές νέας γενιάς.Μέσω της υλοποίησης του, όπου, η United Fiber, δρώντας ως καταλύτης για τη μετάβαση της Ελλάδας προς ένα βιώσιμο και τεχνολογικά εξελιγμένο αναπτυξιακό μοντέλο, συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση τουτης χώρας, έναν από τους βασικούς πυλώνες της, σημείωσε: «Η δημιουργία υποδομών νέας γενιάς είναι μια στρατηγική επιλογή για το μέλλον της χώρας. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε ενεργά στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας, ήδη. Με στοχευμένες, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις και απόλυτη δέσμευση στην ταχεία και άρτια υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου,, μεταβαίνοντας από την παρωχημένη τεχνολογία χαλκού στην οπτική ίνα (FTTH)».