Πλαίσιο χρηματοδότησης €250 εκατ. από την ΕΤΕπ στηρίζει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ για βιώσιμες και ανθεκτικές στις κλιματικές προκλήσεις υπηρεσίες ύδρευσης στην Αττική

(από αριστερά προς τα δεξιά): Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος ΕΤΕπ, Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ

προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η χρηματοδότηση της ΕΥΔΑΠ από την ΕΤΕπ, για πρώτη φορά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με στόχο την υλοποίηση ενός στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου, επιβεβαιώνει τη βούλησή μας να αντιμετωπίσουμε τη λειψυδρία - ένα χρόνιο πρόβλημα για τη χώρα - και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τέσσερα εκατομμύρια πολίτες στην Αττική. Η ΕΥΔΑΠ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα απέναντι στην πρόκληση της λειψυδρίας. Με σύγχρονα δίκτυα και εγκαταστάσεις, με αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη μείωση των απωλειών νερού και με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, διορθώνουμε χρόνιες παθογένειες και διασφαλίζουμε το αυτονόητο δικαίωμα όλων: την πρόσβαση σε ποιοτικό, επαρκές και οικονομικό νερό. Γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό, πολύτιμο και αναντικατάστατο - η ίδια η πηγή της ζωής.»«Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ΕΥΔΑΠ αναδεικνύει την εμπιστοσύνη του σημαντικότερου επενδυτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εταιρεία μας και στην ικανότητα της να σχεδιάζει και να υλοποιεί μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομής. Έργα που με τη συγκεκριμένη συνεργασία επιταχύνονται προς όφελος των εκατομμυρίων πολιτών της Αττικής αφού αναβαθμίζουν τα παλαιά τμήματα του δικτύου με αποτέλεσμα περιορισμένες διαρροές και ακόμα λιγότερες διακοπές νερού.»«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ένα έργο που στηρίζει το όραμα μας για μετασχηματισμό της ΕΥΔΑΠ σε μία σύγχρονη Εταιρεία υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ευκαιριών που αναδύονται από αυτή. Το επενδυτικό μας πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες ύδρευσης στους πελάτες μας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις μελλοντικές προκλήσεις στη διαχείριση νερού».Η χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα, μέσω αρχών όπως και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), προχωρά σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της ρύθμισης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.Η συγκεκριμένη πράξη δεν στηρίζει μόνο τις αναγκαίες υποδομές, αλλά και ευρύτερους πολιτικούς στόχους, όπως:-Την κλιματική δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα-Την κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς η Αττική ταξινομείται ως «περιφέρεια μετάβασης» στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχήςτης ΕΕ-Την Πρωτοβουλία Ανθεκτικότητας στο Νερό της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία-Τη στρατηγική της Ελλάδας για βιώσιμη και προσιτή διαχείριση του νερού.Πέρα από τη χρηματοδότηση, η ΕΤΕπ παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στην ΕΥΔΑΠ κατά την προετοιμασία του επενδυτικού προγράμματος μέσω του InvestEU Advisory Hub, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και κλιματικά ανθεκτικής στρατηγικής. Η υποστήριξη αυτή εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την ΕΥΔΑΠ, η οποία εξέφρασε ενδιαφέρον για τη συνέχιση της συνεργασίας στο πλαίσιο του InvestEU Advisory Hub και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ της ΕΤΕπ και των ίδιων της των εργαλείων προετοιμασίας έργων, με στόχο ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο.Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ καλύπτει έως και το 50% του τρέχοντος προγράμματος των €514 εκατ. που αποτελεί μέρος του συνολικού επενδυτικού της προγράμματος ύψους €2,5 δις, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και ενδεχόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλες πηγές.