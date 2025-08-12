«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» - Οι ωραιότερες στιγμές
«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» - Οι ωραιότερες στιγμές
Μια μοναδική προβολή ταινίας στο Christmas Theater με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση και επιλεγμένα αποσπάσματα της συγκλονιστικής σειράς
Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 μ.μ., η ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ διοργανώνει μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο, μέσα από την προβολή ταινίας με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση και τα ωραιότερα αποσπάσματα της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό», η οποία άγγιξε βαθιά τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα.
Η σειρά παρουσιάζει με σεβασμό και αλήθεια τη ζωή και την πορεία του Αγίου Παϊσίου, από τα πρώτα του βήματα στα Φάρασα της Καππαδοκίας έως την ασκητική του ζωή στο Άγιον Όρος. Ένα έργο υψηλής πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας που ξεπέρασε τα όρια της τηλεόρασης.
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν ομιλίες του Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, και του Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τους βασικούς συντελεστές της σειράς:
Γεώργιος Τσιάκκας – Σεναριογράφος
Στάμος Τσάμης – Σκηνοθέτης
Προκόπης Αγαθοκλέους – Ηθοποιός
Νικήτας Τσακίρογλου – Ηθοποιός
Σμαράγδα Σμυρναίου – Ηθοποιός
Αντώνης Κατσαρής – Ηθοποιός
Δημήτρης Ξανθόπουλος – Ηθοποιός
Μαρίνα Καλογήρου – Ηθοποιός
Απόστολος Νικολαΐδης – Πρόεδρος του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός
Μαρία Γιαχνάκη – CEO του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός
Μέρος των εσόδων θα δοθούν στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» και στο Αναρρωτήριο Πεντέλης
Μουσική: Tuomas Kantelinen
Χώρος: Christmas Theater
Ημερομηνία: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Ώρα έναρξης: 20:00
Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω more.com και στα ταμεία του θεάτρου
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/agios-paisios/
Χορηγός επικοινωνίας: MEGA
Μια βραδιά κατάνυξης και πνευματικής έμπνευσης, αφιερωμένη σε έναν σύγχρονο οικουμενικό Άγιο που συνεχίζει να αγκαλιάζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ και PEMPTOUSIA TV
