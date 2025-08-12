«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» - Οι ωραιότερες στιγμές

Κλείσιμο

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 μ.μ., ηδιοργανώνει μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στονμέσα από την προβολή ταινίας με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση και τα ωραιότερα αποσπάσματα της τηλεοπτικής σειράςη οποία άγγιξε βαθιά τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα.Η σειρά παρουσιάζει με σεβασμό και αλήθεια τη ζωή και την πορεία τουαπό τα πρώτα του βήματα στα Φάρασα της Καππαδοκίας έως την ασκητική του ζωή στοΈνα έργο υψηλής πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας που ξεπέρασε τα όρια της τηλεόρασης.Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν ομιλίες του, του, και τουενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τους βασικούς συντελεστές της σειράς:– Σεναριογράφος– Σκηνοθέτης– Ηθοποιός– Ηθοποιός– Ηθοποιός– Ηθοποιός– Ηθοποιός– Ηθοποιός– Πρόεδρος του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός– CEO του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο ΓραικόςChristmas TheaterΔευτέρα 24 Νοεμβρίου 202520:00Μια βραδιά κατάνυξης και πνευματικής έμπνευσης, αφιερωμένη σε έναν σύγχρονο οικουμενικό Άγιο που συνεχίζει να αγκαλιάζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων.ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΠΑΡΑΓΩΓΗ:και