Βία ανηλίκων: 4 παιδιά τραυματισμένα στα Παίδων το Σαββατοκύριακο
YGEIAMOU.GR
Βία ανηλίκων ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος

Βία ανηλίκων: 4 παιδιά τραυματισμένα στα Παίδων το Σαββατοκύριακο

Η βία μεταξύ ανηλίκων παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση, με τέσσερα παιδιά να τραυματίζονται σε συμπλοκές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο - 1.000 ανήλικοι νοσηλεύτηκαν για αυτό το λόγο το 2025

Βία ανηλίκων: 4 παιδιά τραυματισμένα στα Παίδων το Σαββατοκύριακο
ygeiamou.gr team


Ανεξέλεγκτη είναι η βία μεταξύ ανηλίκων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος επισημαίνει ότι μόνο το Σαββατοκύριακο μεταφέρθηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία στο Γουδή τέσσερα παιδιά τραυματισμένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο κ. Γιαννάκος, πρόκειται για ένα 12χρονο από τα Μέγαρα, ένα 14χρονο από τα Εξάρχεια, ένα παιδί, επίσης 14 ετών, από το Μαρούσι και ακόμη ένα 15χρονο από το Μαρούσι. Οι ανήλικοι τραυματίστηκαν μετά από συμπλοκές μεταξύ τους και, ευτυχώς, φέρουν έφεραν ελαφρά τραύματα.

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ygeiamou.gr team
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