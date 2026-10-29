Στις ΗΠΑ ο Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα προεδρεύσει σε συζήτηση για τη διεθνή ασφάλεια
Στις ΗΠΑ ο Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα προεδρεύσει σε συζήτηση για τη διεθνή ασφάλεια
Στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) η συζήτηση με τίτλο «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια»
Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διεθνή ασφάλεια, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.
Το θέμα της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 (ώρα Νέας Υόρκης - 16:00 ώρα Ελάδος) είναι «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».
Αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.
Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) σε τηλεδιάσκεψη με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich.
Το θέμα της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 (ώρα Νέας Υόρκης - 16:00 ώρα Ελάδος) είναι «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».
Αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.
Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) σε τηλεδιάσκεψη με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich.
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