Αιγύπτιος εισέβαλε με μαχαίρι σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μία ώρα αργότερα
ΕΛΛΑΔΑ
Αιγύπτιος Μαχαίρι Ληστεία Θεσσαλονίκη Κατάστημα Ψιλικατζίδικο

Αιγύπτιος εισέβαλε με μαχαίρι σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μία ώρα αργότερα

Με την απειλή μαχαιριού ο 36χρονος από την Αίγυπτο άρπαξε 500 ευρώ από το ταμείο

Αιγύπτιος εισέβαλε με μαχαίρι σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μία ώρα αργότερα
Στράτος Λούβαρης
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Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 4:00 όταν ένας 36χρονος Αιγύπτιος εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι και απειλώντας τον εργαζόμενο άρπαξε 500 ευρώ από το ταμείο.

Ο δράστης δεν κατάφερε να φτάσει μακριά αφού περίπου μία ώρα αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Ο 36χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
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