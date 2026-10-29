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Αιγύπτιος εισέβαλε με μαχαίρι σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μία ώρα αργότερα
Αιγύπτιος εισέβαλε με μαχαίρι σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μία ώρα αργότερα
Με την απειλή μαχαιριού ο 36χρονος από την Αίγυπτο άρπαξε 500 ευρώ από το ταμείο
Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 4:00 όταν ένας 36χρονος Αιγύπτιος εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι και απειλώντας τον εργαζόμενο άρπαξε 500 ευρώ από το ταμείο.
Ο δράστης δεν κατάφερε να φτάσει μακριά αφού περίπου μία ώρα αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.
Ο 36χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 4:00 όταν ένας 36χρονος Αιγύπτιος εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι και απειλώντας τον εργαζόμενο άρπαξε 500 ευρώ από το ταμείο.
Ο δράστης δεν κατάφερε να φτάσει μακριά αφού περίπου μία ώρα αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.
Ο 36χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
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