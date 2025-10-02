Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Νέα μελέτη αναδεικνύει 4 πρώιμα «καμπανάκια» της νόσου
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα δεν ξεκινά με τον πόνο. Νέα μελέτη δείχνει ότι η νόσος εξελίσσεται αθόρυβα χρόνια πριν, αφήνοντας σημάδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έγκαιρη διάγνωση
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια αυτοάνοση πάθηση που πλήττει το 0,5 έως 1% του πληθυσμού, προκαλώντας επώδυνη φλεγμονή και σταδιακή καταστροφή των αρθρώσεων. Η αναζήτηση «προειδοποιητικών» ενδείξεων, που θα επιτρέψουν την καλύτερη πρόληψη και τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ερευνητές από το Allen Institute, σε συνεργασία με το CU Anschutz, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και το Benaroya Research Institute, δημοσίευσαν στο Science Translational Medicine μια μελέτη που ανατρέπει τα δεδομένα: η ρευματοειδής αρθρίτιδα δεν ξεκινά με την εμφάνιση του πόνου, αλλά χρόνια πριν, αθόρυβα.
