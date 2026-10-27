Γονείς χωρίς ιδιωτική ασφάλιση, αλλά με ασφαλισμένα παιδιά – Γιατί είναι λάθος

Η προστασία των παιδιών συνδέεται άμεσα με την ασφαλιστική κάλυψη των γονέων - Ένα απρόοπτο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ασφάλεια ολόκληρης της οικογένειας