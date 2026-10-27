Γονείς χωρίς ιδιωτική ασφάλιση, αλλά με ασφαλισμένα παιδιά – Γιατί είναι λάθος
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Γονείς χωρίς ιδιωτική ασφάλιση, αλλά με ασφαλισμένα παιδιά – Γιατί είναι λάθος

Η προστασία των παιδιών συνδέεται άμεσα με την ασφαλιστική κάλυψη των γονέων - Ένα απρόοπτο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ασφάλεια ολόκληρης της οικογένειας

Γονείς χωρίς ιδιωτική ασφάλιση, αλλά με ασφαλισμένα παιδιά – Γιατί είναι λάθος
Γιάννης Βερμισσώ
Είναι συχνό φαινόμενο, όταν τα ζευγάρια αποκτούν παιδιά, να σκέφτονται να τα ασφαλίσουν με ένα πρόγραμμα υγείας, κατανοώντας την ευθύνη που έχουν απέναντι στο παιδί τους, ασχέτως εάν οι ίδιοι είναι ή όχι ασφαλισμένοι.

Αυτή η σκέψη και η επιλογή ασφάλισης του παιδιού τους δείχνει ότι γνωρίζουν τα ιδιαίτερα προνόμια της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ακριβώς αυτά είναι που θέλουν να προσφέρουν στο νέο μέλος της οικογένειας. Δηλαδή, κάτι περισσότερο, πιο ευέλικτο και άμεσο από αυτό που παρέχει η δημόσια υγεία.

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Γιάννης Βερμισσώ
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