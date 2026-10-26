Οι 4 απλές ασκήσεις για δυνατά γόνατα μετά τα 60

Η μυϊκή ενδυνάμωση και η ισορροπία παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία των αρθρώσεων. Ποιες κινήσεις μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας για να παραμείνουμε δραστήριοι όσο μεγαλώνουμε;