Οι 4 απλές ασκήσεις για δυνατά γόνατα μετά τα 60
Οι 4 απλές ασκήσεις για δυνατά γόνατα μετά τα 60
Η μυϊκή ενδυνάμωση και η ισορροπία παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία των αρθρώσεων. Ποιες κινήσεις μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας για να παραμείνουμε δραστήριοι όσο μεγαλώνουμε;
*Γράφει ο Περικλής Ματσούκης
Η δυσκολία στις σκάλες, η πρωινή δυσκαμψία ή η ενόχληση όταν σηκωνόμαστε από τον καναπέ είναι εμπειρίες που πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν όσο περνούν τα χρόνια. Συχνά, η πρώτη αντίδραση είναι να περιορίσουμε την κίνηση, φοβούμενοι ότι θα επιβαρύνουμε περισσότερο τα γόνατά μας. Ωστόσο, η κατάλληλη άσκηση μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, της ισορροπίας και της λειτουργικότητας των αρθρώσεων.
Οι μύες των μηρών και των γλουτών βοηθούν στη στήριξη και στον έλεγχο της κίνησης των γονάτων, ενώ η καλή ισορροπία διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις και μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων. Δεν χρειάζεται, επομένως, να ξεκινήσουμε απαιτητικές προπονήσεις. Απλές κινήσεις, προσαρμοσμένες στις δυνατότητές μας, μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δυσκολία στις σκάλες, η πρωινή δυσκαμψία ή η ενόχληση όταν σηκωνόμαστε από τον καναπέ είναι εμπειρίες που πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν όσο περνούν τα χρόνια. Συχνά, η πρώτη αντίδραση είναι να περιορίσουμε την κίνηση, φοβούμενοι ότι θα επιβαρύνουμε περισσότερο τα γόνατά μας. Ωστόσο, η κατάλληλη άσκηση μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, της ισορροπίας και της λειτουργικότητας των αρθρώσεων.
Οι μύες των μηρών και των γλουτών βοηθούν στη στήριξη και στον έλεγχο της κίνησης των γονάτων, ενώ η καλή ισορροπία διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις και μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων. Δεν χρειάζεται, επομένως, να ξεκινήσουμε απαιτητικές προπονήσεις. Απλές κινήσεις, προσαρμοσμένες στις δυνατότητές μας, μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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