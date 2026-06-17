Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας βελτιώνουν ή σαμποτάρουν τη σεξουαλική ζωή; Τι δείχνουν τα δεδομένα

Πολλοί επικροτούν την αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους και τον έλεγχο του διαβήτη. Όμως, ποια είναι η επίδρασή τους στη σεξουαλική ζωή των χρηστών;