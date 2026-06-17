Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας βελτιώνουν ή σαμποτάρουν τη σεξουαλική ζωή; Τι δείχνουν τα δεδομένα
Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας βελτιώνουν ή σαμποτάρουν τη σεξουαλική ζωή; Τι δείχνουν τα δεδομένα
Πολλοί επικροτούν την αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους και τον έλεγχο του διαβήτη. Όμως, ποια είναι η επίδρασή τους στη σεξουαλική ζωή των χρηστών;
Περίπου 1 στους 8 ενήλικες στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι λαμβάνει πλέον φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα γνωστά GLP-1. Πολλοί είναι εκείνοι που χαιρετίζουν την αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους και αναφέρουν ότι έχει βελτιωθεί (και) η σεξουαλική τους ζωή.
Αυτό έχει βιολογική βάση, καθώς τα συγκεκριμένα σκευάσματα μπορούν να ομαλοποιήσουν τη ροή του αίματος, ενισχύοντας τη στυτική λειτουργία, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη. Ταυτόχρονα, καθώς «πέφτει η ζυγαριά», περιορίζεται και η κόπωση, απελευθερώνοντας περισσότερη ενέργεια για πιο… απολαυστικές δραστηριότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό έχει βιολογική βάση, καθώς τα συγκεκριμένα σκευάσματα μπορούν να ομαλοποιήσουν τη ροή του αίματος, ενισχύοντας τη στυτική λειτουργία, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη. Ταυτόχρονα, καθώς «πέφτει η ζυγαριά», περιορίζεται και η κόπωση, απελευθερώνοντας περισσότερη ενέργεια για πιο… απολαυστικές δραστηριότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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