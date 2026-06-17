Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας βελτιώνουν ή σαμποτάρουν τη σεξουαλική ζωή; Τι δείχνουν τα δεδομένα
YGEIAMOU.GR
GLP-1 αγωνιστές Σεξουαλική ζωή Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας βελτιώνουν ή σαμποτάρουν τη σεξουαλική ζωή; Τι δείχνουν τα δεδομένα

Πολλοί επικροτούν την αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους και τον έλεγχο του διαβήτη. Όμως, ποια είναι η επίδρασή τους στη σεξουαλική ζωή των χρηστών;

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας βελτιώνουν ή σαμποτάρουν τη σεξουαλική ζωή; Τι δείχνουν τα δεδομένα
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Περίπου 1 στους 8 ενήλικες στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι λαμβάνει πλέον φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα γνωστά GLP-1. Πολλοί είναι εκείνοι που χαιρετίζουν την αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους και αναφέρουν ότι έχει βελτιωθεί (και) η σεξουαλική τους ζωή.

Αυτό έχει βιολογική βάση, καθώς τα συγκεκριμένα σκευάσματα μπορούν να ομαλοποιήσουν τη ροή του αίματος, ενισχύοντας τη στυτική λειτουργία, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη. Ταυτόχρονα, καθώς «πέφτει η ζυγαριά», περιορίζεται και η κόπωση, απελευθερώνοντας περισσότερη ενέργεια για πιο… απολαυστικές δραστηριότητες.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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