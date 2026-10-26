Το στόμα του εφήβου καθρέφτης της υγείας του – Τι αποκαλύπτει και ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοούμε

Από διατροφικές διαταραχές και χρήση ουσιών έως λοιμώξεις και υποκείμενες παθήσεις, το στόμα ενός εφήβου προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για τη σωματική και συναισθηματική του ευεξία, σύμφωνα με νέα έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής