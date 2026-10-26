Το στόμα του εφήβου καθρέφτης της υγείας του – Τι αποκαλύπτει και ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοούμε
Το στόμα του εφήβου καθρέφτης της υγείας του – Τι αποκαλύπτει και ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοούμε
Από διατροφικές διαταραχές και χρήση ουσιών έως λοιμώξεις και υποκείμενες παθήσεις, το στόμα ενός εφήβου προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για τη σωματική και συναισθηματική του ευεξία, σύμφωνα με νέα έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής
Μια οδοντιατρική εξέταση ρουτίνας μπορεί να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από τερηδόνα ή στραβά δόντια. Σύμφωνα με μια νέα κλινική έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP), η κατάσταση των δοντιών, των ούλων και του στόματος ενός εφήβου μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη γενική του υγεία, αποκαλύπτοντας μερικές φορές προβλήματα που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα.
Η έκθεση «Στοματική Υγεία για Εφήβους» υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των παιδίατρων και των οδοντιάτρων στην αναγνώριση πρώιμων προειδοποιητικών ενδείξεων για διατροφικές διαταραχές, χρήση ουσιών, σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις και άλλα προβλήματα υγείας. «Η στοματική υγεία ενός εφήβου αποτελεί παράθυρο στη γενική ευημερία του», δήλωσε η Δρ. Cora Collette Breuner, συν-συγγραφέας της έκθεσης και καθηγήτρια παιδιατρικής στο Παιδικό Νοσοκομείο του Σιάτλ, εξηγώντας ότι τα στοματικά συμπτώματα μπορεί, μερικές φορές, να αποτελούν την πρώτη ένδειξη μιας χρόνιας ασθένειας ή μιας κατάστασης που απαιτεί άμεση οδοντιατρική φροντίδα.
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Η έκθεση «Στοματική Υγεία για Εφήβους» υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των παιδίατρων και των οδοντιάτρων στην αναγνώριση πρώιμων προειδοποιητικών ενδείξεων για διατροφικές διαταραχές, χρήση ουσιών, σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις και άλλα προβλήματα υγείας. «Η στοματική υγεία ενός εφήβου αποτελεί παράθυρο στη γενική ευημερία του», δήλωσε η Δρ. Cora Collette Breuner, συν-συγγραφέας της έκθεσης και καθηγήτρια παιδιατρικής στο Παιδικό Νοσοκομείο του Σιάτλ, εξηγώντας ότι τα στοματικά συμπτώματα μπορεί, μερικές φορές, να αποτελούν την πρώτη ένδειξη μιας χρόνιας ασθένειας ή μιας κατάστασης που απαιτεί άμεση οδοντιατρική φροντίδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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