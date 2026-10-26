Αμοιβές από διεθνή παιχνίδια επικαλέστηκε ο Ηλίας Κορομηλάς για τα €102.000 στο σπίτι του, η απολογία του για το σκάνδαλο στο μπάσκετ
Αμοιβές από διεθνή παιχνίδια επικαλέστηκε ο Ηλίας Κορομηλάς για τα €102.000 στο σπίτι του, η απολογία του για το σκάνδαλο στο μπάσκετ
Ο Ηλίας Κορομηλάς κατηγορείται για εννέα περιπτώσεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ - Τι είπε για την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή σε βάρος του - Ολοκλήρωσε την απολογία της η Τσαρούχα ακολουθεί του Πηλοΐδη
Την απολογία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών δίνει ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος κατηγορείται για εννέα περιπτώσεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ, με στόχο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ευνοϊκή μεταχείριση του Προμηθέα Πατρών και άλλων ομάδων.
Ο κατηγορούμενος, o οποίος μετά τη θητεία του ως διαιτητής, διετέλεσε ειδικός σύμβουλος διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι ουδέποτε προχώρησε σε ενέργειες που να βρίσκονται έξω από το πλαίσιο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του επικαλείται την πολυετή δραστηριότητά του στη διεθνή διαιτησία, από την οποία, όπως υποστηρίζει, έλαβε δύο χρηματικά ποσά ως αποζημίωση, συνολικού ύψους 263.000 ευρώ. Όπως αναφέρει, για τα συγκεκριμένα ποσά, που ανέρχονται σε 193.000 και 70.000 ευρώ αντίστοιχα, διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά. Για το δεύτερο ποσό, φέρεται να υποστηρίζει ότι του καταβλήθηκε επειδή δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.
Κατά τους ισχυρισμούς του, τα χρήματα κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του και στη συνέχεια τα απέσυρε για λόγους που σχετίζονται με προσωπικό ζήτημα με στενό συγγενικό του πρόσωπο.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα που πραγματοποίησε η Αστυνομία στο σπίτι του εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, πριν από την έναρξη της απολογίας του εξετάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του.
Για την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία ο Ηλίας Κορομηλάς φέρεται να του προσέφερε 10.000 ευρώ προκειμένου να ευνοήσει την Ούνιξ Καζάν στον τελικό του EuroCup το 2021, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι η υπόθεση είχε τεθεί υπόψη των ελληνικών Αρχών και τελικά αρχειοθετήθηκε.
Η απολογία της Βάσως Τσαρούχα, η οποία κατηγορείται για 13 πράξεις δωροδοκίας, ολοκληρώθηκε και ακολουθεί αυτή του Τάσου Πηλοΐδης, ο οποίος φέρεται να έλαβε χρήματα σε δύο περιπτώσεις προκειμένου να διευθύνει αγώνες με συγκεκριμένο τρόπο.
Ο κατηγορούμενος, o οποίος μετά τη θητεία του ως διαιτητής, διετέλεσε ειδικός σύμβουλος διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι ουδέποτε προχώρησε σε ενέργειες που να βρίσκονται έξω από το πλαίσιο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του επικαλείται την πολυετή δραστηριότητά του στη διεθνή διαιτησία, από την οποία, όπως υποστηρίζει, έλαβε δύο χρηματικά ποσά ως αποζημίωση, συνολικού ύψους 263.000 ευρώ. Όπως αναφέρει, για τα συγκεκριμένα ποσά, που ανέρχονται σε 193.000 και 70.000 ευρώ αντίστοιχα, διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά. Για το δεύτερο ποσό, φέρεται να υποστηρίζει ότι του καταβλήθηκε επειδή δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.
Κατά τους ισχυρισμούς του, τα χρήματα κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του και στη συνέχεια τα απέσυρε για λόγους που σχετίζονται με προσωπικό ζήτημα με στενό συγγενικό του πρόσωπο.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα που πραγματοποίησε η Αστυνομία στο σπίτι του εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, πριν από την έναρξη της απολογίας του εξετάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του.
Για την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία ο Ηλίας Κορομηλάς φέρεται να του προσέφερε 10.000 ευρώ προκειμένου να ευνοήσει την Ούνιξ Καζάν στον τελικό του EuroCup το 2021, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι η υπόθεση είχε τεθεί υπόψη των ελληνικών Αρχών και τελικά αρχειοθετήθηκε.
Η απολογία της Βάσως Τσαρούχα, η οποία κατηγορείται για 13 πράξεις δωροδοκίας, ολοκληρώθηκε και ακολουθεί αυτή του Τάσου Πηλοΐδης, ο οποίος φέρεται να έλαβε χρήματα σε δύο περιπτώσεις προκειμένου να διευθύνει αγώνες με συγκεκριμένο τρόπο.
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