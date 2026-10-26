Παχυσαρκία: Ποιος συνδυασμός «καίει» περισσότερο λίπος και αδυνατίζει – Τι έδειξε έρευνα 12 εβδομάδων

Νέα μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει όταν η διαλειμματική νηστεία συνδυάζεται με την άσκηση - Τα αποτελέσματα σε βάρος, σωματικό και ηπατικό λίπος