Παχυσαρκία: Ποιος συνδυασμός «καίει» περισσότερο λίπος και αδυνατίζει – Τι έδειξε έρευνα 12 εβδομάδων
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Απώλεια βάρους Παχυσαρκία

Παχυσαρκία: Ποιος συνδυασμός «καίει» περισσότερο λίπος και αδυνατίζει – Τι έδειξε έρευνα 12 εβδομάδων

Νέα μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει όταν η διαλειμματική νηστεία συνδυάζεται με την άσκηση - Τα αποτελέσματα σε βάρος, σωματικό και ηπατικό λίπος

Παχυσαρκία: Ποιος συνδυασμός «καίει» περισσότερο λίπος και αδυνατίζει – Τι έδειξε έρευνα 12 εβδομάδων
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μπορεί ο συνδυασμός διαλειμματικής νηστείας και άσκησης να κάνει τη διαφορά στην προσπάθεια απώλειας βάρους; Νέα έρευνα δείχνει ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η απάντηση φαίνεται να είναι θετική. Η διαλειμματική νηστεία σε συνδυασμό με οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης συνδέθηκε με μεγαλύτερη απώλεια βάρους και σωματικού λίπους, ενώ η άσκηση βελτίωσε παράλληλα την καρδιοαναπνευστική ικανότητα των συμμετεχόντων.

Τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, προέρχονται από ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Αθλητισμού και Υγείας (iMUDS) του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, σε συνεργασία με ερευνητικά και βιοϊατρικά κέντρα της Ισπανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος TEMPUS.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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