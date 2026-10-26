Γιάννης Αϊβάζης: Το ότι αποφάσισα στα 30 μου και στο πικ της καριέρας μου να κάνω οικογένεια ήταν τρέλα
Γιάννης Αϊβάζης: Το ότι αποφάσισα στα 30 μου και στο πικ της καριέρας μου να κάνω οικογένεια ήταν τρέλα
Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με τη Μαρία Κορινθίου - Μαζί απέκτησαν μία κόρη
Τρέλα υποστηρίζει ο Γιάννης Αϊβάζης πως ήταν η απόφασή του να δημιουργήσει οικογένεια σε ηλικία 30 ετών ενώ βρισκόταν στο πικ της καριέρας του.
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ζητήθηκε από τον ηθοποιό να αποκαλύψει ένα γεγονός της ζωής του που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει «τρέλα» και τότε απάντησε χαρακτηριστικά: «Στα 30 μου και στο πικ της καριέρας μου, αποφάσισα να κάνω οικογένεια και αυτό είναι μια τρέλα».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ρωτήθηκε για τις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται σε νέα σχέση και να «χαμογελά ξανά» μετά το διαζύγιό του με τη Μαρία Κορινθίου, με τον Γιάννη Αϊβάζη να αποφεύγει να απαντήσει ξεκάθαρα, σημειώνοντας πως «πάντα χαμογελά».
Όταν, τέλος, ρωτήθηκε αν πιστεύει πως ο έρωτας περνάει με έναν νέο έρωτα, δήλωσε: «Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βρεις κάποιο αντίδοτο γενικά στον έρωτα».
Ο Γιάννης Αϊβάζης υπήρξε σε σχέση μαζί με τη Μαρία Κορινθίου από το 2008. Η κόρη τους ήρθε στη ζωή τον Νοέμβριο του 2018 και το ζευγάρι παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2010 στην Ανάβυσσο. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας, τον Αύγουστο του 2024, με τους δυο τους να επιβεβαιώνουν το γεγονός.
Όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τον Ιούνιο, η κόρη που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό είναι το μεγαλύτερο δώρο που του έχει κάνει: «Έχει εδώ και 2,5 χρόνια που έχουμε χωρίσει, κρατάμε μόνο τα καλά και τα πολύ ελάχιστα που δεν υπήρξαν καν κακά… Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι έτσι. Είναι αυτό που λες ποτέ μην λες ποτέ. Για να χωρίσουμε, είχαμε δικούς μας λόγους. Έχουμε μεγαλώσει ένα εξαιρετικό παιδί και της Μαρίας της οφείλω πάρα πολλά σε αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα που μπήκε στη ζωή μου και μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω ποτέ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την κόρη μας και συνεχίζει να κάνει, αλλά οι ζωές μας είναι διαφορετικές πλέον. Πρέπει να σεβαστούμε εμείς πρώτοι τις ζωές μας και μετά να μπορέσουμε οι επόμενοι να τις σεβαστούν», είχε πει.
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ζητήθηκε από τον ηθοποιό να αποκαλύψει ένα γεγονός της ζωής του που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει «τρέλα» και τότε απάντησε χαρακτηριστικά: «Στα 30 μου και στο πικ της καριέρας μου, αποφάσισα να κάνω οικογένεια και αυτό είναι μια τρέλα».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ρωτήθηκε για τις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται σε νέα σχέση και να «χαμογελά ξανά» μετά το διαζύγιό του με τη Μαρία Κορινθίου, με τον Γιάννη Αϊβάζη να αποφεύγει να απαντήσει ξεκάθαρα, σημειώνοντας πως «πάντα χαμογελά».
Όταν, τέλος, ρωτήθηκε αν πιστεύει πως ο έρωτας περνάει με έναν νέο έρωτα, δήλωσε: «Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βρεις κάποιο αντίδοτο γενικά στον έρωτα».
Ο Γιάννης Αϊβάζης υπήρξε σε σχέση μαζί με τη Μαρία Κορινθίου από το 2008. Η κόρη τους ήρθε στη ζωή τον Νοέμβριο του 2018 και το ζευγάρι παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2010 στην Ανάβυσσο. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας, τον Αύγουστο του 2024, με τους δυο τους να επιβεβαιώνουν το γεγονός.
Όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τον Ιούνιο, η κόρη που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό είναι το μεγαλύτερο δώρο που του έχει κάνει: «Έχει εδώ και 2,5 χρόνια που έχουμε χωρίσει, κρατάμε μόνο τα καλά και τα πολύ ελάχιστα που δεν υπήρξαν καν κακά… Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι έτσι. Είναι αυτό που λες ποτέ μην λες ποτέ. Για να χωρίσουμε, είχαμε δικούς μας λόγους. Έχουμε μεγαλώσει ένα εξαιρετικό παιδί και της Μαρίας της οφείλω πάρα πολλά σε αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα που μπήκε στη ζωή μου και μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω ποτέ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την κόρη μας και συνεχίζει να κάνει, αλλά οι ζωές μας είναι διαφορετικές πλέον. Πρέπει να σεβαστούμε εμείς πρώτοι τις ζωές μας και μετά να μπορέσουμε οι επόμενοι να τις σεβαστούν», είχε πει.
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