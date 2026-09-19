Καλλυντικά και μακιγιάζ από τα 10: Τι έχει συμβεί στα σημερινά κορίτσια και τι ανησυχεί τους ειδικούς
Καλλυντικά και μακιγιάζ από τα 10: Τι έχει συμβεί στα σημερινά κορίτσια και τι ανησυχεί τους ειδικούς
Παιδιά και προέφηβες γνωρίζουν δραστικά συστατικά, ακολουθούν beauty influencers και ζητούν συγκεκριμένα προϊόντα. Οι ειδικοί εξηγούν τι πραγματικά χρειάζεται το νεανικό δέρμα και πότε η ενασχόληση με την εικόνα πρέπει να προβληματίσει
Με το άνοιγμα των σχολείων επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα που γίνεται όλο και πιο συχνή τα τελευταία χρόνια: Mαθήτριες στέκονται από νωρίς το πρωί μπροστά στον καθρέφτη, απλώνουν προϊόντα περιποίησης στο πρόσωπό τους, βάζουν ρουζ, μάσκαρα και λιπ γκλος και, μόλις ολοκληρώσουν την πρωινή τους ρουτίνα, παίρνουν τη σχολική τσάντα και φεύγουν για το μάθημα.
Παιδιά και έφηβες γνωρίζουν πλέον τις ονομασίες δραστικών συστατικών, αναζητούν συγκεκριμένες μάρκες και βάζουν προϊόντα στο δέρμα τους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια απευθύνονταν κυρίως σε ενηλίκους. Το ενδιαφέρον για το μακιγιάζ συνυπάρχει με το skincare, ενώ η πρώτη επαφή με τον κόσμο της ομορφιάς φαίνεται ότι ξεκινά σε ολοένα μικρότερη ηλικία. Πού τελειώνει, όμως, το παιχνίδι και ο πειραματισμός και πού αρχίζουν η πίεση της εικόνας και η επιβάρυνση του παιδικού και εφηβικού δέρματος;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παιδιά και έφηβες γνωρίζουν πλέον τις ονομασίες δραστικών συστατικών, αναζητούν συγκεκριμένες μάρκες και βάζουν προϊόντα στο δέρμα τους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια απευθύνονταν κυρίως σε ενηλίκους. Το ενδιαφέρον για το μακιγιάζ συνυπάρχει με το skincare, ενώ η πρώτη επαφή με τον κόσμο της ομορφιάς φαίνεται ότι ξεκινά σε ολοένα μικρότερη ηλικία. Πού τελειώνει, όμως, το παιχνίδι και ο πειραματισμός και πού αρχίζουν η πίεση της εικόνας και η επιβάρυνση του παιδικού και εφηβικού δέρματος;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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