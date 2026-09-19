Καλλυντικά και μακιγιάζ από τα 10: Τι έχει συμβεί στα σημερινά κορίτσια και τι ανησυχεί τους ειδικούς

Παιδιά και προέφηβες γνωρίζουν δραστικά συστατικά, ακολουθούν beauty influencers και ζητούν συγκεκριμένα προϊόντα. Οι ειδικοί εξηγούν τι πραγματικά χρειάζεται το νεανικό δέρμα και πότε η ενασχόληση με την εικόνα πρέπει να προβληματίσει