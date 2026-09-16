Καινοτόμος ανοσοθεραπεία οδήγησε σε ύφεση ανθεκτικό καρκίνο ήπατος σε 3χρονο ασθενή
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CAR-T κύτταρα Ανοσοθεραπεία Ήπαρ Ηπατοβλάστωμα Καρκίνος Καρκίνος ήπατος Μεταστάσεις

Καινοτόμος ανοσοθεραπεία οδήγησε σε ύφεση ανθεκτικό καρκίνο ήπατος σε 3χρονο ασθενή

Καινοτόμος θεραπεία με CAR T-κύτταρα οδήγησαν σε πλήρη ύφεση της μεταστατικής νόσου, σε έναν μικρό ασθενή τριών ετών ο οποίος παραμένει ελεύθερος νόσου

Καινοτόμος ανοσοθεραπεία οδήγησε σε ύφεση ανθεκτικό καρκίνο ήπατος σε 3χρονο ασθενή
Βίκυ Βενιού
Μια νέα μορφή ανοσοθεραπείας οδήγησε σε πλήρη και διαρκή υποχώρηση καρκίνου του ήπατος, ανθεκτικού στη χημειοθεραπεία, σ’ ένα παιδί 3 ετών, προσφέροντας ενθαρρυντικά πρώιμα στοιχεία για τις δυνατότητες της θεραπείας με CAR T-κύτταρα κατά των συμπαγών όγκων. Η περίπτωση, η οποία γνωστοποιήθηκε από ερευνητές του Baylor College of Medicine, του Texas Children’s Hospital και του Seattle Children’s στο New England Journal of Medicine, αφορούσε ένα παιδί με ηπατοβλάστωμα, τη συνηθέστερη μορφή παιδιατρικού καρκίνου του ήπατος. Η νόσος είχε εξαπλωθεί στους πνεύμονες και είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται στη συμβατική χημειοθεραπεία.

Ένα έτος μετά τη λήψη της πειραματικής θεραπείας, το παιδί εξακολουθεί να παρουσιάζει πλήρη υποχώρηση του καρκίνου, σύμφωνα με την αναφορά.

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Βίκυ Βενιού
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