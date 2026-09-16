Καινοτόμος ανοσοθεραπεία οδήγησε σε ύφεση ανθεκτικό καρκίνο ήπατος σε 3χρονο ασθενή
Καινοτόμος ανοσοθεραπεία οδήγησε σε ύφεση ανθεκτικό καρκίνο ήπατος σε 3χρονο ασθενή
Καινοτόμος θεραπεία με CAR T-κύτταρα οδήγησαν σε πλήρη ύφεση της μεταστατικής νόσου, σε έναν μικρό ασθενή τριών ετών ο οποίος παραμένει ελεύθερος νόσου
Μια νέα μορφή ανοσοθεραπείας οδήγησε σε πλήρη και διαρκή υποχώρηση καρκίνου του ήπατος, ανθεκτικού στη χημειοθεραπεία, σ’ ένα παιδί 3 ετών, προσφέροντας ενθαρρυντικά πρώιμα στοιχεία για τις δυνατότητες της θεραπείας με CAR T-κύτταρα κατά των συμπαγών όγκων. Η περίπτωση, η οποία γνωστοποιήθηκε από ερευνητές του Baylor College of Medicine, του Texas Children’s Hospital και του Seattle Children’s στο New England Journal of Medicine, αφορούσε ένα παιδί με ηπατοβλάστωμα, τη συνηθέστερη μορφή παιδιατρικού καρκίνου του ήπατος. Η νόσος είχε εξαπλωθεί στους πνεύμονες και είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται στη συμβατική χημειοθεραπεία.
Ένα έτος μετά τη λήψη της πειραματικής θεραπείας, το παιδί εξακολουθεί να παρουσιάζει πλήρη υποχώρηση του καρκίνου, σύμφωνα με την αναφορά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένα έτος μετά τη λήψη της πειραματικής θεραπείας, το παιδί εξακολουθεί να παρουσιάζει πλήρη υποχώρηση του καρκίνου, σύμφωνα με την αναφορά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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