Λέμφωμα: Οι προκλήσεις για τους ασθενείς στην Ελλάδα – Τα συμπτώματα που προδίδουν τη νόσο
Λέμφωμα: Οι προκλήσεις για τους ασθενείς στην Ελλάδα – Τα συμπτώματα που προδίδουν τη νόσο
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιάννακας και ο κ. Θάνος Δημόπουλος εξηγούν τι πρέπει να γνωρίζουμε για το λέμφωμα, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην Ελλάδα όσον αφορά την πρόσβαση σε νέες θεραπείες
Το λέμφωμα αποτελεί μια ομάδα αιματολογικών κακοηθειών που μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία, ωστόσο η επιστημονική πρόοδος έχει αλλάξει σημαντικά τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα (World Lymphoma Awareness Day – WLAD), που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, οι ειδικοί εξηγούν ποια συμπτώματα χρειάζονται προσοχή και παρουσιάζουν τις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις.
Η Παγκόσμια Ημέρα καθιερώθηκε από τη Lymphoma Coalition με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα λεμφώματα – μια ομάδα αιματολογικών κακοηθειών που εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα παγκοσμίως. Η καμπάνια του Lymphoma Coalition εστιάζει στο «Honest Talk» – την ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της νόσου, που συχνά είναι εξίσου δύσκολες με τη σωματική της διάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Παγκόσμια Ημέρα καθιερώθηκε από τη Lymphoma Coalition με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα λεμφώματα – μια ομάδα αιματολογικών κακοηθειών που εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα παγκοσμίως. Η καμπάνια του Lymphoma Coalition εστιάζει στο «Honest Talk» – την ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της νόσου, που συχνά είναι εξίσου δύσκολες με τη σωματική της διάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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