Λέμφωμα: Οι προκλήσεις για τους ασθενείς στην Ελλάδα – Τα συμπτώματα που προδίδουν τη νόσο

Ο κ. Κωνσταντίνος Γιάννακας και ο κ. Θάνος Δημόπουλος εξηγούν τι πρέπει να γνωρίζουμε για το λέμφωμα, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην Ελλάδα όσον αφορά την πρόσβαση σε νέες θεραπείες