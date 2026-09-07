Επτά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τον κολικό νεφρού – Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται
Επτά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τον κολικό νεφρού – Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται
Ο κολικός νεφρού μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά έντονο πόνο, συχνά λόγω μιας πέτρας που μετακινείται στον ουρητήρα. Ποια συμπτώματα χρειάζονται άμεση αξιολόγηση και γιατί η υποχώρηση του πόνου δεν σημαίνει πάντα ότι ο λίθος έχει αποβληθεί;
Ο κολικός νεφρού είναι ένας από τους πιο έντονους πόνους που μπορεί να βιώσει κάποιος και αποτελεί συχνή αιτία αναζήτησης άμεσης ιατρικής βοήθειας. Συνδέεται συνήθως με τη λιθίαση του ουροποιητικού, δηλαδή την παρουσία μιας ή περισσότερων «πετρών» στους νεφρούς ή σε άλλα σημεία του ουροποιητικού συστήματος.
Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, να είναι ιδιαίτερα έντονος και να αντανακλά από τη μέση και το πλάι προς την κοιλιά, τη βουβωνική χώρα ή ακόμη και τα γεννητικά όργανα. Τι ακριβώς συμβαίνει, όμως, στον οργανισμό και πότε ο κολικός νεφρού χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση;
Τι είναι ο κολικός νεφρού
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Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, να είναι ιδιαίτερα έντονος και να αντανακλά από τη μέση και το πλάι προς την κοιλιά, τη βουβωνική χώρα ή ακόμη και τα γεννητικά όργανα. Τι ακριβώς συμβαίνει, όμως, στον οργανισμό και πότε ο κολικός νεφρού χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση;
Τι είναι ο κολικός νεφρού
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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