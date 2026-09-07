Επτά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τον κολικό νεφρού – Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Ο κολικός νεφρού είναιπου μπορεί να βιώσει κάποιος και αποτελεί συχνή αιτία αναζήτησης άμεσης ιατρικής βοήθειας. Συνδέεται συνήθως με τη, δηλαδή την παρουσία μιας ή περισσότερων «πετρών» στους νεφρούς ή σε άλλα σημεία του ουροποιητικού συστήματος.Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί, να είναι ιδιαίτερακαι να αντανακλά από τη μέση και το πλάι προς την κοιλιά, τη βουβωνική χώρα ή ακόμη και τα γεννητικά όργανα. Τι ακριβώς συμβαίνει, όμως, στον οργανισμό και πότε ο κολικός νεφρού χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση;Διαβάστε περισσότερα στο