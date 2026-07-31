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Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέος φαρμακευτικός συνδυασμός μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής
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ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος Καρκίνος Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης Χημειοθεραπεία

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέος φαρμακευτικός συνδυασμός μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής

Η Δρ Μαρία Καπαρέλου και ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα νέας μελέτης, που ανοίγουν τον δρόμο για ένα νέο θεραπευτικό συνδυασμό για τους ασθενείς με καρκίνο ουροδόχου κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέος φαρμακευτικός συνδυασμός μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής
ygeiamou.gr team
Μια σημαντική εξέλιξη αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία του μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Ο περιεγχειρητικός συνδυασμός enfortumab vedotin και pembrolizumab αποδείχθηκε αποτελεσματικότερος από την καθιερωμένη χημειοθεραπεία, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής, εξέλιξης της νόσου ή θανάτου και αυξάνοντας τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης.

Τα νέα δεδομένα προέρχονται από τη διεθνή μελέτη φάσης ΙΙΙ KEYNOTE-B15/EV-304, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine. Η μελέτη καταδεικνύει ότι ο περιεγχειρητικός συνδυασμός του συζευγμένου αντισώματος με κυτταροτοξικό φάρμακο (antibody-drug conjugate, ADC) enfortumab vedotin με τον αναστολέα του PD-1 pembrolizumab προσφέρει σαφές θεραπευτικό πλεονέκτημα έναντι της καθιερωμένης νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας με σισπλατίνη και γεμσιταβίνη σε ασθενείς κατάλληλους για θεραπεία με σισπλατίνη.

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ygeiamou.gr team
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