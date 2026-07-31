Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέος φαρμακευτικός συνδυασμός μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής

Η Δρ Μαρία Καπαρέλου και ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα νέας μελέτης, που ανοίγουν τον δρόμο για ένα νέο θεραπευτικό συνδυασμό για τους ασθενείς με καρκίνο ουροδόχου κύστης