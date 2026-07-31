Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέος φαρμακευτικός συνδυασμός μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής
Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νέος φαρμακευτικός συνδυασμός μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής
Η Δρ Μαρία Καπαρέλου και ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα νέας μελέτης, που ανοίγουν τον δρόμο για ένα νέο θεραπευτικό συνδυασμό για τους ασθενείς με καρκίνο ουροδόχου κύστης
Μια σημαντική εξέλιξη αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία του μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Ο περιεγχειρητικός συνδυασμός enfortumab vedotin και pembrolizumab αποδείχθηκε αποτελεσματικότερος από την καθιερωμένη χημειοθεραπεία, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής, εξέλιξης της νόσου ή θανάτου και αυξάνοντας τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης.
Τα νέα δεδομένα προέρχονται από τη διεθνή μελέτη φάσης ΙΙΙ KEYNOTE-B15/EV-304, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine. Η μελέτη καταδεικνύει ότι ο περιεγχειρητικός συνδυασμός του συζευγμένου αντισώματος με κυτταροτοξικό φάρμακο (antibody-drug conjugate, ADC) enfortumab vedotin με τον αναστολέα του PD-1 pembrolizumab προσφέρει σαφές θεραπευτικό πλεονέκτημα έναντι της καθιερωμένης νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας με σισπλατίνη και γεμσιταβίνη σε ασθενείς κατάλληλους για θεραπεία με σισπλατίνη.
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Τα νέα δεδομένα προέρχονται από τη διεθνή μελέτη φάσης ΙΙΙ KEYNOTE-B15/EV-304, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine. Η μελέτη καταδεικνύει ότι ο περιεγχειρητικός συνδυασμός του συζευγμένου αντισώματος με κυτταροτοξικό φάρμακο (antibody-drug conjugate, ADC) enfortumab vedotin με τον αναστολέα του PD-1 pembrolizumab προσφέρει σαφές θεραπευτικό πλεονέκτημα έναντι της καθιερωμένης νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας με σισπλατίνη και γεμσιταβίνη σε ασθενείς κατάλληλους για θεραπεία με σισπλατίνη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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