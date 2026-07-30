Μέσα στο ασθενοφόρο, δίπλα στον ασθενή, ταπεινός στο καθήκον – Ο καλύτερος γιατρός του κόσμου Ανάργυρος Μαριόλης στο πλευρό ασθενούς στα Σπήλαια Διρού