Μέσα στο ασθενοφόρο, δίπλα στον ασθενή, ταπεινός στο καθήκον – Ο καλύτερος γιατρός του κόσμου Ανάργυρος Μαριόλης στο πλευρό ασθενούς στα Σπήλαια Διρού
Μέσα στο ασθενοφόρο, δίπλα στον ασθενή, ταπεινός στο καθήκον – Ο καλύτερος γιατρός του κόσμου Ανάργυρος Μαριόλης στο πλευρό ασθενούς στα Σπήλαια Διρού
Συγκινεί η πράξη του κορυφαίου οικογενειακού γιατρού, που άφησε στην άκρη τίτλους και διακρίσεις και στάθηκε δίπλα στην ασθενή
Μία κοπέλα πέφτει στα σκαλοπάτια. Χτυπά στο πρόσωπο. Προσπαθεί να σηκωθεί, χάνει τις αισθήσεις της και σωριάζεται ξανά στο έδαφος. Οι παρευρισκόμενοι σπεύδουν να βοηθήσουν, ενώ μία γιατρός που βρίσκεται τυχαία στο σημείο τής παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, το ασθενοφόρο φτάνει στα Σπήλαια Διρού.
Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ένας άνδρας με λευκή ιατρική ποδιά και στηθοσκόπιο στον λαιμό. Κατεβαίνει, εξετάζει την τραυματισμένη γυναίκα μαζί με τους συναδέλφους του, βοηθά στη μεταφορά της και επιστρέφει στη θέση του οδηγού, κατευθυνόμενος προς το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Τότε οι παρευρισκόμενοι μαθαίνουν την ταυτότητά του: Eίναι ο Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας και ένας από τους πλέον διακεκριμένους οικογενειακούς γιατρούς διεθνώς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ένας άνδρας με λευκή ιατρική ποδιά και στηθοσκόπιο στον λαιμό. Κατεβαίνει, εξετάζει την τραυματισμένη γυναίκα μαζί με τους συναδέλφους του, βοηθά στη μεταφορά της και επιστρέφει στη θέση του οδηγού, κατευθυνόμενος προς το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Τότε οι παρευρισκόμενοι μαθαίνουν την ταυτότητά του: Eίναι ο Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας και ένας από τους πλέον διακεκριμένους οικογενειακούς γιατρούς διεθνώς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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