Τι να φοράμε στη ζέστη για να παραμείνουμε δροσεροί – Ποια είναι τα ιδανικά ρούχα
Τι να φοράμε στη ζέστη για να παραμείνουμε δροσεροί – Ποια είναι τα ιδανικά ρούχα
Το χρώμα παίζει ρόλο αλλά ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχουν η εφαρμογή, το ύφασμα και η δυνατότητα του σώματος να αποβάλει θερμότητα και ιδρώτα - Ποιες είναι οι ιδανικές επιλογές
Καθώς οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι, τα ρούχα που επιλέγουμε δεν επηρεάζουν μόνο την άνεσή μας αλλά και το πόσο αποτελεσματικά μπορεί το σώμα να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του.
Η σωστή επιλογή υφάσματος, χρώματος και εφαρμογής μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αποβάλει θερμότητα, να επιτρέψει την εξάτμιση του ιδρώτα και να μειώσει την ανάγκη για έντονη χρήση κλιματισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η σωστή επιλογή υφάσματος, χρώματος και εφαρμογής μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αποβάλει θερμότητα, να επιτρέψει την εξάτμιση του ιδρώτα και να μειώσει την ανάγκη για έντονη χρήση κλιματισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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