Τι να φοράμε στη ζέστη για να παραμείνουμε δροσεροί – Ποια είναι τα ιδανικά ρούχα

Το χρώμα παίζει ρόλο αλλά ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχουν η εφαρμογή, το ύφασμα και η δυνατότητα του σώματος να αποβάλει θερμότητα και ιδρώτα - Ποιες είναι οι ιδανικές επιλογές