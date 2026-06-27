Τι παθαίνει ένας 14χρονος έφηβος ένα χρόνο μετά την απόκτηση του πρώτου του κινητού – Οι 3 μεγάλοι κίνδυνοι
Τι παθαίνει ένας 14χρονος έφηβος ένα χρόνο μετά την απόκτηση του πρώτου του κινητού – Οι 3 μεγάλοι κίνδυνοι
Η χρήση του κινητού στην εφηβεία μπαίνει στο μικροσκόπιο νέας μελέτης, με τους ειδικούς να τονίζουν τον ρόλο των ορίων
Η συζήτηση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των κινητών στους ανηλίκους αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο θέμα, αφού πολλοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βελτιώνει την ψυχική υγεία των παιδιών, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να έχουν και αντίθετα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα θεωρείται πιθανό οι ανήλικοι να βρουν τρόπους να αποφύγουν οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς, κάτι που καθιστά απαραίτητο το ρόλο των γονέων αλλά και του σχολείου στην εκπαίδευση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.
Ερευνητές στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφεια (CHOP) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, παρατήρησαν ότι οι 14χρονοι ανήλικοι, ένα χρόνο μετά την απόκτηση του πρώτου τους κινητού, που χρησιμοποιούσαν καθημερινά το τηλέφωνό τους παρουσίαζαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη, παχυσαρκία και διαταραχές ύπνου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Pediatrics.
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Ερευνητές στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφεια (CHOP) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, παρατήρησαν ότι οι 14χρονοι ανήλικοι, ένα χρόνο μετά την απόκτηση του πρώτου τους κινητού, που χρησιμοποιούσαν καθημερινά το τηλέφωνό τους παρουσίαζαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη, παχυσαρκία και διαταραχές ύπνου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Pediatrics.
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