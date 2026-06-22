HPV: Η Ελλάδα απέναντι σε έναν καρκίνο που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό και ψηφιακά εργαλεία
HPV: Η Ελλάδα απέναντι σε έναν καρκίνο που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό και ψηφιακά εργαλεία
Στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών ανέδειξαν τα βήματα που έχουν γίνει, τις προκλήσεις που παραμένουν και κυρίως το κοινό ζητούμενο: να μη χαθεί καμία ευκαιρία πρόληψης για τη θωράκιση της υγείας παιδιών και εφήβων
Η πρόληψη είναι ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτει η σύγχρονη ιατρική. Λίγες όμως περιπτώσεις αποδεικνύουν τόσο ξεκάθαρα τη δύναμή της όσο ο εμβολιασμός έναντι του HPV, ενός ιού που συνδέεται με πολλές μορφές καρκίνου και άλλες σοβαρές παθήσεις. Παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών μέσων πρόληψης, η ενημέρωση, η εμβολιαστική κάλυψη και η συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμα ζητούμενα.
Στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα «Ο HPV εμβολιασμός καταλυτικός στην πρόληψη του καρκίνου», εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των ασθενών ανέδειξαν τα βήματα που έχουν γίνει, τις προκλήσεις που παραμένουν και κυρίως το κοινό ζητούμενο: να μη χαθεί καμία ευκαιρία πρόληψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα «Ο HPV εμβολιασμός καταλυτικός στην πρόληψη του καρκίνου», εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των ασθενών ανέδειξαν τα βήματα που έχουν γίνει, τις προκλήσεις που παραμένουν και κυρίως το κοινό ζητούμενο: να μη χαθεί καμία ευκαιρία πρόληψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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