HPV: Η Ελλάδα απέναντι σε έναν καρκίνο που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό και ψηφιακά εργαλεία

είναι ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτει η σύγχρονη ιατρική. Λίγες όμως περιπτώσεις αποδεικνύουν τόσο ξεκάθαρα τη δύναμή της όσο. Παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών μέσων πρόληψης, η ενημέρωση, η εμβολιαστική κάλυψη και η συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμα ζητούμενα.Στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμαεκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των ασθενών ανέδειξαν τα βήματα που έχουν γίνει, τις προκλήσεις που παραμένουν και κυρίως το κοινό ζητούμενο:Διαβάστε περισσότερα στο