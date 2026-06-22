Τι σημαίνει η ανάγκη για ούρηση «με το κλειδί στην πόρτα»; Ο ειδικός εξηγεί την ακράτεια επιτακτικού τύπου
YGEIAMOU.GR
Γνωρίζοντας περισσότερα ζω καλύτερα! Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ΜΕΓΑ Παρασκευάς Σιδηρόπουλος Ακράτεια

Τι σημαίνει η ανάγκη για ούρηση «με το κλειδί στην πόρτα»; Ο ειδικός εξηγεί την ακράτεια επιτακτικού τύπου

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» o κ. Παρασκευάς Σιδηρόπουλος, Χειρουργός - Ουρολόγος και Διευθυντής της 2ης Ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, εξηγεί πως η ακράτεια επιτακτικού τύπου μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με έγκαιρη διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση

Τι σημαίνει η ανάγκη για ούρηση «με το κλειδί στην πόρτα»; Ο ειδικός εξηγεί την ακράτεια επιτακτικού τύπου
Τότα Καρλατήρα
Η ακράτεια επιτακτικού τύπου είναι μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την ξαφνική και έντονη ανάγκη για ούρηση, η οποία είναι δύσκολο να αναβληθεί και που φυσικά επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής. Συχνά περιγράφεται ως η ανάγκη για ούρηση κι ενώ βρισκόμαστε «με το κλειδί στην πόρτα» του σπιτιού, αλλά να μην υπάρχει επαρκής χρόνος μέχρι την τουαλέτα.

«Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνουρία, νυκτουρία και αδυναμία συγκράτησης της επιθυμίας για ούρηση, που ενδέχεται να συνοδεύεται από απώλεια ούρων» εξηγεί ο κ. Παρασκευάς Σιδηρόπουλος, Χειρουργός – Ουρολόγος και Διευθυντής της 2ης Ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τότα Καρλατήρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης