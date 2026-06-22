Τι σημαίνει η ανάγκη για ούρηση «με το κλειδί στην πόρτα»; Ο ειδικός εξηγεί την ακράτεια επιτακτικού τύπου

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» o κ. Παρασκευάς Σιδηρόπουλος, Χειρουργός - Ουρολόγος και Διευθυντής της 2ης Ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, εξηγεί πως η ακράτεια επιτακτικού τύπου μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με έγκαιρη διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση