Τι σημαίνει η ανάγκη για ούρηση «με το κλειδί στην πόρτα»; Ο ειδικός εξηγεί την ακράτεια επιτακτικού τύπου
Τι σημαίνει η ανάγκη για ούρηση «με το κλειδί στην πόρτα»; Ο ειδικός εξηγεί την ακράτεια επιτακτικού τύπου
Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» o κ. Παρασκευάς Σιδηρόπουλος, Χειρουργός - Ουρολόγος και Διευθυντής της 2ης Ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, εξηγεί πως η ακράτεια επιτακτικού τύπου μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με έγκαιρη διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση
Η ακράτεια επιτακτικού τύπου είναι μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την ξαφνική και έντονη ανάγκη για ούρηση, η οποία είναι δύσκολο να αναβληθεί και που φυσικά επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής. Συχνά περιγράφεται ως η ανάγκη για ούρηση κι ενώ βρισκόμαστε «με το κλειδί στην πόρτα» του σπιτιού, αλλά να μην υπάρχει επαρκής χρόνος μέχρι την τουαλέτα.
«Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνουρία, νυκτουρία και αδυναμία συγκράτησης της επιθυμίας για ούρηση, που ενδέχεται να συνοδεύεται από απώλεια ούρων» εξηγεί ο κ. Παρασκευάς Σιδηρόπουλος, Χειρουργός – Ουρολόγος και Διευθυντής της 2ης Ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια.
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«Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνουρία, νυκτουρία και αδυναμία συγκράτησης της επιθυμίας για ούρηση, που ενδέχεται να συνοδεύεται από απώλεια ούρων» εξηγεί ο κ. Παρασκευάς Σιδηρόπουλος, Χειρουργός – Ουρολόγος και Διευθυντής της 2ης Ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια.
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