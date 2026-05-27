Γαλάνης: «Χρειάζονται μαθήματα Τεχνητής Νοημοσύνης από την πρώτη δημοτικού»
7ο Συνέδριο Υγείας Η Υγεία σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο Μαρία Γαζούλη Πέτρος Γαλάνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγεία μπορεί να βοηθήσει, αλλά απαιτεί σωστή χρήση, όρια και ψηφιακό εγγραμματισμό, ειδικά σε θέματα ψυχικής υγείας, τόνισε ο κύριος Πέτρος Γαλάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Πόσο αξιόπιστο είναι όταν κάποιος ρωτάει κάτι σχετικά με την υγεία του στο ChatGPT; Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας και επιχείρησε να απαντήσει ο κύριος Πέτρος Γαλάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ στο πάνελ με τίτλο «Ιατρική και Τεχνητή Νοημοσύνη: Εμπιστοσύνη και γνώση στην ψηφιακή εποχή».

«Δεν είναι εύκολο. Κάποιος που δεν έχει επαφή με την επιστήμη υγείας δεν μπορεί να αξιολογήσει ένα αποτέλεσμα που του δίνει το ChatGPT και να καταλάβει αν είναι αυτό αληθινό ή όχι» λέει χαρακτηριστικά. Είναι δύσκολο, όμως, ακόμα και για τους επιστήμονες υγείας: «Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: 4.000 μελέτες τα τελευταία 3 χρόνια χρησιμοποιούσαν ψευδείς παραπομπές. Δηλαδή παραπομπές που τις έφτιαχνε το ChatGPT. Δεν υπήρξαν ποτέ αυτά τα άρθρα» τόνισε.

