Όλη μέρα σε μία καρέκλα 1 στους 2 Έλληνες – «Καμπανάκι» για παιδιά και εφήβους
Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο «αδρανής» χώρα της Ευρώπης μετά την Πορτογαλία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για έκρηξη παχυσαρκίας και προβλημάτων υγείας στη νέα γενιά
Η «υποκινητικότητα», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και «υπεύθυνη» για περισσότερους από 600.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ. Επίσης, το χρηματικό κόστος που επωμίζονται οι κοινωνίες είναι τεράστιο (περισσότερο από 80 δισ. στην ΕΕ κατ’ έτος) με τον ΠΟΥ να δηλώνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί περισσότερο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου (2022), οι Έλληνες είναι ο δεύτερος (πίσω από τους Πορτογάλους) πιο «υποκινητικός» λαός της Ευρώπης με το 53% των Ελλήνων να δηλώνουν ότι «δεν κινούνται» και το 68% ότι δεν γυμνάζονται. Νέα ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι, σχεδόν τα μισά παιδιά (50%) ηλικίας 3-13 ετών παγκοσμίως δε διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται σχεδόν στο 80% στην εφηβική ηλικία των 14-18 ετών (WHO, 2022).
