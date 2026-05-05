Με «μπαλώματα» καλύπτονται κενές θέσεις στο ΕΣΥ καταγγέλλουν οι νοσοκομειακοί γιατροί
Με «μπαλώματα» καλύπτονται κενές θέσεις στο ΕΣΥ καταγγέλλουν οι νοσοκομειακοί γιατροί
Οι νοσοκομειακοί γιατροί αντιδρούν σε άρθρο του ερανιστικού νομοσχεδίου που δεν αυξάνει τις θέσεις ειδικευόμενων αλλά τις ανακατανέμει, μεταφέροντας από άλλες ειδικότητες
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους νοσοκομειακούς γιατρούς άρθρο του ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με το οποίο ανακατανέμονται οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών, αντί να αυξάνονται. Οι θέσεις των ειδικευόμενων στα νοσοκομεία καθορίζονται διαχρονικά με βάση τον αριθμό των κλινών. Οι Ενώσεις των γιατρών, ωστόσο, κρίνουν ότι πρέπει να αυξηθούν συνολικά. Προκειμένου, όμως, να λύσει το Υπουργείο Υγείας πρόβλημα με λίγες θέσεις ειδικευόμενων … παίρνει από θέσεις άλλων ειδικοτήτων που είναι κενές, σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).
Η ΕΙΝΑΠ με επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Υγείας σημειώνει ότι το άρθρο 57 του προωθούμενου νομοσχεδίου αντί να λύνει το πρόβλημα το ανακυκλώνει. «Το συγκεκριμένο άρθρο εισάγει τη δυνατότητα προσαύξησης των ειδικευόμενων ιατρών μέσα από μεταφορά ή κατάργηση θέσεων από άλλες ειδικότητες. Η πρόβλεψη ότι ο αριθμός των ειδικευόμενων θα καθορίζεται με βάση τις «δυνατότητες» των υγειονομικών δομών αποτυπώνει μια πολιτική που κινείται πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες αφού οι «δυνατότητες» αυτές είναι περιορισμένες, ως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης και της πολιτικής συρρίκνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, που έχει οδηγήσει – μεταξύ άλλων – στην απώλεια χιλιάδων θέσεων ειδικότητας τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης είναι απαράδεκτη η προβλεπόμενη διάκριση για περισσότερους ειδικευόμενους σε κάποιες κλινικές από ότι σε άλλες. Η διάκριση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων πρόσφατων ρυθμίσεων που κινούνται στην κατεύθυνση να αναγνωρίζονται στο εξής ως «εκπαιδευτικά κέντρα εκπαίδευσης ειδικευόμενων» σχεδόν αποκλειστικά τα πανεπιστημιακά τμήματα και όχι τα περισσότερα τμήματα του ΕΣΥ», σημειώνει η ΕΙΝΑΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ΕΙΝΑΠ με επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Υγείας σημειώνει ότι το άρθρο 57 του προωθούμενου νομοσχεδίου αντί να λύνει το πρόβλημα το ανακυκλώνει. «Το συγκεκριμένο άρθρο εισάγει τη δυνατότητα προσαύξησης των ειδικευόμενων ιατρών μέσα από μεταφορά ή κατάργηση θέσεων από άλλες ειδικότητες. Η πρόβλεψη ότι ο αριθμός των ειδικευόμενων θα καθορίζεται με βάση τις «δυνατότητες» των υγειονομικών δομών αποτυπώνει μια πολιτική που κινείται πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες αφού οι «δυνατότητες» αυτές είναι περιορισμένες, ως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης και της πολιτικής συρρίκνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, που έχει οδηγήσει – μεταξύ άλλων – στην απώλεια χιλιάδων θέσεων ειδικότητας τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης είναι απαράδεκτη η προβλεπόμενη διάκριση για περισσότερους ειδικευόμενους σε κάποιες κλινικές από ότι σε άλλες. Η διάκριση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων πρόσφατων ρυθμίσεων που κινούνται στην κατεύθυνση να αναγνωρίζονται στο εξής ως «εκπαιδευτικά κέντρα εκπαίδευσης ειδικευόμενων» σχεδόν αποκλειστικά τα πανεπιστημιακά τμήματα και όχι τα περισσότερα τμήματα του ΕΣΥ», σημειώνει η ΕΙΝΑΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα