ΕΟΔΥ: Υπό έλεγχο γρίπη και COVID-19, αυξάνονται τα κρούσματα του RSV – Τι δείχνει η νέα έκθεση
ΕΟΔΥ: Υπό έλεγχο γρίπη και COVID-19, αυξάνονται τα κρούσματα του RSV – Τι δείχνει η νέα έκθεση
Υποχώρηση της γρίπης και χαμηλά επίπεδα COVID-19 καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία επιτήρησης του ΕΟΔΥ. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρείται αύξηση του RSV, με τις αρχές δημόσιας υγείας να υπενθυμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού και των μέτρων προστασίας
Πτωτική τάση καταγράφεται στην κυκλοφορία της γρίπης και της γριπώδους συνδρομής στη χώρα, σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Την ίδια στιγμή, τα επίπεδα θετικότητας για τον ιό SARS-CoV-2 παραμένουν χαμηλά, ενώ αυξητική τάση εμφανίζει ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).
Μείωση στα περιστατικά γριπώδους συνδρομής
Ο αριθμός των περιστατικών γριπώδους συνδρομής (ILI) ανά 1.000 επισκέψεις σε δομές υγείας παρουσιάζει σταθερή πτωτική πορεία μετά την τέταρτη εβδομάδα του 2026. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και την εβδομάδα 10, όπου καταγράφηκε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μείωση στα περιστατικά γριπώδους συνδρομής
Ο αριθμός των περιστατικών γριπώδους συνδρομής (ILI) ανά 1.000 επισκέψεις σε δομές υγείας παρουσιάζει σταθερή πτωτική πορεία μετά την τέταρτη εβδομάδα του 2026. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και την εβδομάδα 10, όπου καταγράφηκε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα