ΕΟΔΥ: Υπό έλεγχο γρίπη και COVID-19, αυξάνονται τα κρούσματα του RSV – Τι δείχνει η νέα έκθεση

Υποχώρηση της γρίπης και χαμηλά επίπεδα COVID-19 καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία επιτήρησης του ΕΟΔΥ. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρείται αύξηση του RSV, με τις αρχές δημόσιας υγείας να υπενθυμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού και των μέτρων προστασίας